Жительница Бурятии стала новым секретарем АРАССВА от России

Представитель от Бурятии Алина Дашибалова стала новым секретарем АРАССВА от России. Как отметили в пресс-службе правительства региона, ее назначил на эту должность Секретариат Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии 6 января.

Генеральный секретарь АРАССВА Лим Бен Джин лично поздравил Дашибалову и вручил ей соответствующий приказ. Наша землячка получила степень магистра востоковедения и африканистики в БГУ. Ее основной задачей будет взаимодействие Секретариата с правительством Бурятии, а также с другими российскими регионами-членами АРАССВА.

Напомним, что в прошлом году республика стала председателем Ассоциации в 2026-2027 гг. В связи с этим в нынешнем году пройдут заседания рабочей комиссии высокого уровня АРАССВА и подкомиссии по традиционной медицине.

«События подобного масштаба – большая ответственность для нашего региона, поэтому наличие высококвалифицированного представителя из Бурятии в Секретариате станет несомненным плюсом в организации и проведении предстоящих мероприятий», - прокомментировали в правительстве Бурятии.