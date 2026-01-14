Общество 14.01.2026 в 11:48

Житель Бурятии днем ограбил сельский магазин техники

Для его задержания работники магазина вызвали росгвардейцев
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии днем ограбил сельский магазин техники

Сельский житель Кабанского района Бурятии накануне отоварился в местном магазине техники на 18 тысяч, но за товар решил не платить, бессовестно минуя кассу. С полными пакетами награбленного добра нетрезвого мужчину ловили уже на улице, а на подмогу для этого пришлось вызвать росгвардейцев.

- Сигнал тревоги поступил вечером из супермаркета, расположенного в селе Кабанск. Работники магазина сообщили, что неизвестный мужчина похитил несколько единиц бытовой техники и скрылся, не заплатив за товар. Обследовав прилегающую территорию магазина и близлежащие улицы, росгвардейцы обнаружили его с несколькими пакетами, набитыми техникой. Нетрезвый мужчина успел вынести из магазина электромясорубку, минипекарню, кофеварку, машинку для стрижки волос, тостер и мультиварку, - рассказали в Росгвардии.

Задержанного ранее судимого 38-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Стоимость похищенного составила более 18 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

Теги
кража

Все новости

Монгольский переводчик убил жителя Бурятии жердью
14.01.2026 в 12:01
Житель Бурятии днем ограбил сельский магазин техники
14.01.2026 в 11:48
Монголия отправляет гигантские объемы мяса на экспорт
14.01.2026 в 11:43
В 2025 году продажи «Тойоты» выросли, а Lada рухнули
14.01.2026 в 11:36
Жительница Бурятии стала новым секретарем АРАССВА от России
14.01.2026 в 11:26
Не замерзнуть под пальмой
14.01.2026 в 11:00
В Монголии в январе резко выросло число туристов
14.01.2026 в 10:48
В Бурятии сельчанин втянул друзей в сомнительные инвестиции
14.01.2026 в 10:37
В Улан-Удэ прооперировали женщину, пересадив слизистую ее губы
14.01.2026 в 10:34
В Бурятии спецтехника скатилась на фуру с подъема
14.01.2026 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Жительница Бурятии стала новым секретарем АРАССВА от России
Должность получила Алина Дашибалова
14.01.2026 в 11:26
Не замерзнуть под пальмой
«Заиграевские пальмы» - звучит поэтично, но неправдоподобно
14.01.2026 в 11:00
В Монголии в январе резко выросло число туристов
Россияне составили самую большую группу в турпотоке иностранцев
14.01.2026 в 10:48
В Бурятии сельчанин втянул друзей в сомнительные инвестиции
Мужчина потерял свыше миллиона рублей
14.01.2026 в 10:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru