Житель Бурятии днем ограбил сельский магазин техники

Сельский житель Кабанского района Бурятии накануне отоварился в местном магазине техники на 18 тысяч, но за товар решил не платить, бессовестно минуя кассу. С полными пакетами награбленного добра нетрезвого мужчину ловили уже на улице, а на подмогу для этого пришлось вызвать росгвардейцев.

- Сигнал тревоги поступил вечером из супермаркета, расположенного в селе Кабанск. Работники магазина сообщили, что неизвестный мужчина похитил несколько единиц бытовой техники и скрылся, не заплатив за товар. Обследовав прилегающую территорию магазина и близлежащие улицы, росгвардейцы обнаружили его с несколькими пакетами, набитыми техникой. Нетрезвый мужчина успел вынести из магазина электромясорубку, минипекарню, кофеварку, машинку для стрижки волос, тостер и мультиварку, - рассказали в Росгвардии.

Задержанного ранее судимого 38-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Стоимость похищенного составила более 18 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии