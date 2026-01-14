Общество 14.01.2026 в 12:43

В Улан-Удэ открыли запись в летние оздоровительные лагеря

Родители школьников уже могут подать заявление на путевку
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ открыли запись в летние оздоровительные лагеря

Сегодня в Улан-Удэ открыли запись в летние оздоровительные лагеря и родители школьников от 7 до 15 лет уже могут подать заявление на путёвку в городские летние лагеря.

Запись ведётся через личный кабинет на портале Госуслуг, сообщили в мэрии города.

При выборе категории необходимо выбрать: «Дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей неработающих граждан, чьи семьи признаны малоимущими.

При записи в лагеря «Байкальские волны», «Берёзка», «Огонёк», «Рассвет», «Родник», «Эдельвейс» в графе «Подразделение» нужно выбрать «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ». При записи в лагеря «Старт», «Зорька», «Юнтур», «Надежда» подразделением является «Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ».

Дети участников СВО имеют первоочередное право на получение путёвки с частичным возмещением стоимости. Для этого необходимо предоставить удостоверение члена семьи участника СВО в организацию отдыха.

Заявления для детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей, а также детей погибших или получивших инвалидность I группы участников СВО принимаются до 1 апреля в школах, где обучаются дети.

Необходимые документы: копия паспорта родителя (законного представителя); копия свидетельства о рождении ребёнка (или паспорта – с 14 лет); документ об опеке (при наличии); справка с места учёбы ребёнка (оригинал); копии СНИЛС ребёнка и родителя.

По всем вопросам летнего отдыха детей можно обратиться в Комитет по образованию по телефонам: 21-05-68, 21-21-64.

