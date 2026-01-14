Жительница Бурятии следит за пятью миллионами гектаров леса

В Баунтовском районе Бурятии женщина следит за крупнейшим лесничеством площадью 5 297 765 гектаров. Должность врио главного лесничего Витимского лесничества занимает Алёна Хамаганова.

Недавно опытному специалисту вручили почетный знак «100 лет Баунтовскому эвенкийскому району». Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, Хамаганова работает в этой отрасли уже 24 года. Начинала свой путь мастером леса в Витимском лесхозе.

В прошлом году на его территории было зарегистрировано 97 лесных пожаров. Почти все возгорания возникали в труднодоступной местности, тушение осложнялось многими факторами – расположением, отсутствием водных источников и мерзлой землей. Но руководителю удалось все урегулировать.

«Технику ко многим очагам было невозможно доставить, лесные пожарные работали ручным способом. Однако благодаря слаженной работе группировки все сложности удалось преодолеть и предотвратить переход огня на населённые пункты», - отметили в РАЛХ.