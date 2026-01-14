В Бурятии открыли сразу 8 новых ФАПов и врачебную амбулаторию

- Сегодня мы открыли 9 объектов, напомню в канун Нового года мы открыли в районах 4 поликлиники и 4 ФАПа. Всего за прошлый год у нас в Бурятии велось 23 новых строительства медучреждений, проведен капремонт четырех крупных объектов, закуплено более 2 тыс. единиц медицинского оборудования. В 2026 году при поддержке нашего президента в планах 3 больших объекта – это строительство приемного покоя БСПМ с полным набором оборудования, также расширяем поликлинику №3, будет построен новый корпус, в Эрхирике заходим в строительство новой амбулатории. Кроме того, продолжим масштабный капремонт Кяхтинской ЦРБ. Плюсом ко всему приобретаем 25 новых машин скорой помощи. Продолжаем развитие нашей системы здравоохранения, - отметил Алексей Цыденов.





Новая врачебная амбулатория, построенная в улусе Баянгол Баргузинского района, также будет обслуживать улусы Соел, Хара-Усун и 17 заимок с общим населением 1706 человек. Жители села Буй Бичурского района теперь будут лечиться в новом фельдшерского-акушерском пункте вместо старого приспособленного здания 1980 года постройки. Новые ФАПы также возведены в селах Шабур, Новая Курба и Старая Брянь Заиграевского района, на станции Посольская в Кабанском районе, улусе Гэгэтуй и селе Боций Джидинского района и в Горячинске.





Глава Бурятии подчеркнул, что все новые объекты требуют обеспечения кадрами. Для этого министерство здравоохранения республики реализует программу по целевому обучению будущих медиков.





