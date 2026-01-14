Общество 14.01.2026 в 13:22

Жителям Бурятии рассказали о правилах безопасного купания в Крещение

Чтобы не навредить здоровью следует соблюдать ряд правил
Текст: Елена Кокорина
19 января православные верующие отмечают Крещение Господне и главная традиция праздника — окунание в прорубь. Жителей Бурятии попросили со всей ответственностью подойти к намерению искупаться и рассказали, как именно подготовиться к погружению в ледяную воду, чтобы не навредить своему здоровью.

 - Чтобы обряд принес только радость и укрепление духа, окунайтесь только в специально оборудованных местах. Там дежурят спасатели, есть ограждения, поручни и тёплые палатки. Перед входом в воду сделайте легкую разминку или пробежку. Входите в воду плавно, потому что ныряние с головой может вызвать резкий спазм сосудов, - предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

До проруби следует идти в удобных нескользящих тапочках или шерстяных носках. Нахождение в ледяной воде не должно превышать 1 минуты, а при выходе крепко держитесь за поручни.

- После омовения сразу разотритесь сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Не подходите вплотную к печам в палатках, т.к. после холода кожа временно теряет чувствительность и можно получить ожог. Выпейте горячий чай, между тем как алкоголь лишь ускоряет переохлаждение. Если идете с детьми, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. В экстренной ситуации звоните: 112, - добавили в ведомстве.

