В Бурятии сухой закон оправдал ожидания

В республике впервые в современной истории был введен сухой закон на столь длительный срок - с 4 по 8 января 2026 года. О том, каковы итоги этого шага для региональных властей, в материале «Номер один».Напомним, что после введенных региональными властями в прошлом году ограничительных мер, по данным регионального минздрава, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 16,2%, а от отравлений алкоголем - на 37,5%. На этом чиновники решили не ограничиваться и установили свободную от алкоголя пятидневку в магазинах. Меры приняты властями в рамках борьбы с распространением злоупотребления алкоголем и обеспечения общественного порядка в период новогодних праздников.Чиновники мотивировали свое решение необходимостью снизить случаи правонарушений и преступлений, связанных с алкоголем, а также обеспечить безопасность участников праздничных мероприятий. Также предполагалось предотвратить случаи алкоголизма и его негативное воздействие на социальную сферу региона.По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД по Бурятии, период запрета привел к тому, что, с одной стороны, снизилось число тяжелых аварий на дорогах, а с другой - большее число водителей попалось по пьяной лавочке за рулем. Возможно, к этому привело усиление рейдов дорожной полиции в период действия запрета.Так, по данным Госавтоинспекции, с 4 по 8 января 2026 года на дорогах Бурятии произошло 100 ДТП с механическими повреждениями, из них три аварии с пострадавшими, где ранены три человека. Инспекторами ДПС пресечено 1647 нарушений правил дорожного движения. В том числе 103 водителя управляли транспортными средствами с признаками опьянения, из них 31 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и десять нарушителей задержаны при повторной пьяной езде.В прошлом году за эти же пять дней на дорогах Бурятии произошло 82 ДТП с механическими повреждениями, из них пять аварий с пострадавшими, где были ранены 10 человек. Инспекторами ДПС пресечено 1446 нарушений ПДД. В том числе 108 водителей управляли транспортными средствами с признаками опьянения, из них 30 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 17 нарушителей задержаны при повторной пьяной езде.В целом временный запрет на продажу алкоголя в Бурятии вызвал определенные положительные эффекты, снизив социально опасные явления, связанные с преступностью, значительная часть которой подпитывается алкогольными возлияниями.- Данные о состоянии преступности в дни антиалкогольных ограничений в настоящее время анализируются и будут доступны в ближайшие дни, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Предварительно, несколько снизилось число преступлений, связанных с потреблением алкоголя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда ограничений не было. Эти данные свидетельствуют об эффективности данной меры в краткосрочной перспективе.Полиция республики активно работала в области пресечения нелегальных продаж. Так, с 4 по 8 января текущего года сотрудниками полиции составлено 73 административных протокола за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции. А в 2025 году за более продолжительный период, с 1 по 9 января, полицейские составили 71 административный протокол.В целом мнения жителей относительно антиалкогольных мер разделились. Большая часть населения поддержала инициативу региональных властей, отметив улучшение общественного порядка и безопасности. Другие же выразили неудобства, связанные с невозможностью приобретения алкоголя, особенно в периоды праздничных мероприятий и семейных встреч.- Момент для введения сухого закона, пусть и временного, выбран неслучайно: в Бурятии ежегодно из-за новогодних праздников именно начало января становится пиковым месяцем по количеству смертей, так или иначе связанных с алкоголем. Причем умирают не то чтобы откровенные забулдыги, а вполне нормальные мужчины 40 - 60 лет, которые даже не подозревали, что могут внезапно погибнуть от инсульта или инфаркта, вызванного несколькими днями праздничных застолий. Причем мужики часто держатся в течение года, а потом от вынужденного многодневного безделья уходят в запой, - говорит экс-депутат Хурала Игорь Бобков. - Поэтому один из главных принципов борьбы с алкоголизмом - его недоступность - был использован в республике с хорошими результатами.Председатель республиканского общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что если алкоголь официально признан ядом, то все меры против распространения спиртного «оправданны и необходимы», и выразил убеждение, что в следующий раз сухой закон продлится на все новогодние праздники. Одновременно прозвучала идея о необходимости замены застольного времяпровождения на более полезные развлечения, и вот здесь как раз есть о чем задуматься в республике.Например, улан-удэнцы в течение новогодних праздников могли наблюдать гигантские очереди и заторы на Верхней Березовке, где располагаются единственные доступные горожанам возможности для активного отдыха.Необходимо также признать, что торговые точки в Улан-Удэ столкнулись с существенными денежными потерями, связанными с отсутствием продаж неполезной для нации продукции.Предприниматели в соцсетях жалуются, что ограничения введены на фоне роста налогов с 1 января 2026 года. И так несладко, а тут еще и дополнительный запрет.Также нерешенным был вопрос о контроле за соблюдением антиалкогольных ограничений. Например, продавцы алкоголя начали активно искать легальные и полулегальные методы продаж. Так называемые «наливайки» организовали доставку спиртного по телефону в Улан-Удэ практически в любое время суток.Сотрудников полиции на местах из-за текучки кадров остро не хватает. Участковые и без того испытывают огромную нагрузку. И, естественно, многие направления и каналы поставок спиртного населению в дни сухого закона, того же самогона и денатуратов, так и не удалось перекрыть. Опыт борьбы с бутлегерами должен быть изучен, поскольку практика «сухих дней», доказавшая свою эффективность, наверняка распространится в республике и на другие праздничные дни.