В Бурятии Дом культуры приютил ласку

В одном из Домов культуры Заиграевского района Бурятии поселилась ласка. Об этом рассказали в газете «Вперед».

Видео со зверьком отправили подписчики издания. Какой именно ДК приютил красавицу – не уточняется.

Гостья обосновалась в теплом месте – под батареей. В качестве угощения ей преподнесли кусочки копченой колбасы. Ласка схватила один из них и юркнула обратно в убежище.