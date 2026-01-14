Общество 14.01.2026 в 15:28
В Бурятии Дом культуры приютил ласку
Зверек обосновался под батареей
Текст: Карина Перова
В одном из Домов культуры Заиграевского района Бурятии поселилась ласка. Об этом рассказали в газете «Вперед».
Видео со зверьком отправили подписчики издания. Какой именно ДК приютил красавицу – не уточняется.
Гостья обосновалась в теплом месте – под батареей. В качестве угощения ей преподнесли кусочки копченой колбасы. Ласка схватила один из них и юркнула обратно в убежище.
Тегидом культуры ласка животные