Общество 14.01.2026 в 15:52

В Улан-Удэ не позволят лихачить по ночам

Ряд светофоров будет работать круглосуточно
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ не позволят лихачить по ночам
Фото: администрация Улан-Удэ

На дорогах Улан-Удэ решили усилить меры безопасности после ДТП, которые случились во время новогодних праздников. В городе будут бороться с лихачами – теперь светофоры на магистральных улицах будут работать круглосуточно для принудительного ограничения скорости в ночное время, сообщил мэр Игорь Шутенков.

Уже в таком режиме запустили три светофора – на пересечении пр. Строителей и ул. Калашникова, пр. Строителей и ул. Боевая.

«Мы установим 3 светосигнальных устройства «Шериф-балка» на наиболее аварийных участках. Сделаем искусственные неровности в 111 микрорайоне около пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 63», - добавил Игорь Шутенков.

Теги
светофоры дорога

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток
14.01.2026 в 16:22
В Улан-Удэ не позволят лихачить по ночам
14.01.2026 в 15:52
В Бурятии Дом культуры приютил ласку
14.01.2026 в 15:28
Директор улан-удэнской «Забавы» получил медаль Бурятской митрополии
14.01.2026 в 15:10
«До сих пор бережет письмо ребенка»
14.01.2026 в 14:38
Школьник в Улан-Удэ пошел на грабеж среди бела дня
14.01.2026 в 14:38
Со станций ВСЖД отправлено более 12 млн пассажиров в 2025 году
14.01.2026 в 14:32
В Бурятии тяжело заболел известный фермер, которого судят за хищения
14.01.2026 в 14:02
Жители Кяхты теперь могут купить вторичное жилье по льготной ипотеке
14.01.2026 в 13:49
Жителям Бурятии рассказали о правилах безопасного купания в Крещение
14.01.2026 в 13:22
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток
Всего в воздушной гавани обслужили более 800 тысяч человек
14.01.2026 в 16:22
В Бурятии Дом культуры приютил ласку
Зверек обосновался под батареей
14.01.2026 в 15:28
«До сих пор бережет письмо ребенка»
Боец отыскал 11-летнюю девочку, написавшую трогательное послание на СВО
14.01.2026 в 14:38
Школьник в Улан-Удэ пошел на грабеж среди бела дня
В магазине он взял три куртки и направился к выходу
14.01.2026 в 14:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru