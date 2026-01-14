В Улан-Удэ не позволят лихачить по ночам

На дорогах Улан-Удэ решили усилить меры безопасности после ДТП, которые случились во время новогодних праздников. В городе будут бороться с лихачами – теперь светофоры на магистральных улицах будут работать круглосуточно для принудительного ограничения скорости в ночное время, сообщил мэр Игорь Шутенков.

Уже в таком режиме запустили три светофора – на пересечении пр. Строителей и ул. Калашникова, пр. Строителей и ул. Боевая.

«Мы установим 3 светосигнальных устройства «Шериф-балка» на наиболее аварийных участках. Сделаем искусственные неровности в 111 микрорайоне около пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 63», - добавил Игорь Шутенков.