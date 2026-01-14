В аэропорту Улан-Удэ вырос пассажиропоток

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ обнародовали итоги работы за 2025 год. Согласно статистике, в воздушной гавани вырос пассажиропоток (+12,1% к 2024 г.). Там обслужили 840 082 человека.

Всего было совершено 5 806 вылетов. Грузопоток составил 9 836 тонн.

Выделили и популярные направления. Чаще всего люди летали в Москву, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Красноярск.