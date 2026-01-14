Общество 14.01.2026 в 17:55

В Бурятии рассказали, какие стройки начнутся и закончатся в 2026 году

Так, планируют сдать здание Нацмузея и театра «Байкал»
Текст: Карина Перова
В Бурятии рассказали, какие стройки начнутся и закончатся в 2026 году
Фото: ТГ-канал Евгения Коркина

Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин рассказал, какие крупные стройки и проекты начнут реализовывать в 2026 году. И какие объекты наконец-то сдадут.

По его словам, в республике возьмутся за модульный центр протезирования на Верхней Березовке; модульный корпус больницы скорой медицинской помощи (БСМП); модульный корпус поликлиники №3 по ул. Жердева; новый корпус детского дома-интерната «Журавушка» в Улан-Удэ и детскую школу искусств в городе Кяхта.

Кроме того, специалисты создадут искусственный земельный участок для строительства межвузовского кампуса «Байкал» и современные полигоны для размещения твердых коммунальных отходов в селе Турунтаево и поселке Селенгинск.

Как подчеркнул зампред, в грядущем году доведут до ума и сдадут следующие начатые ранее проекты: здание школы на 760 мест в Улан-Удэ; школы в сёлах Оймур и Сосново-Озерское; поликлинику нового формата в селе Курумкан; спальный корпус для комплексного центра соцобслуживания в селе Баянгол Закаменского района; Центр креативных индустрий; Национальный музей в Улан-Удэ; Театр кукол «Ульгэр» и Театрально-культурный центр «Байкал».

«Это далеко не полный список наших планов на 2026 год. Мы продолжаем реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого будем строить жилье, благоустраивать дворы и общественные пространства, модернизировать инженерные сети, строить мосты и дороги. Постараюсь чаще рассказывать о том, как продвигаются дела на строительных площадках», - пообещал Коркин.

