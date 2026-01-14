Университет в Бурятии заставляет преподавателей раскошелиться на имидж вуза

БГУ им. Д.Банзарова недавно провел ребрендинг своего сайта. В университете решили, что на новом сайте должны быть фотографии преподавателей вуза. Казалось бы, вуз это затеял, соответственно и озаботиться этим тоже должен он. Однако учебное заведение решило облегчить карманы коллег.- Нам сообщили, что планируется фотосессия для рекламы образовательных программ на сайте БГУ. Обычное фото, сделанное на телефон или в фотосалоне, не подойдет. Уже найден конкретный фотограф. И каждый преподаватель должен заплатить ему 700 рублей из своего кармана, - рассказал нам один из сотрудников вуза.Для сотрудников, многие из которых работают на полставки и получают фактический оклад ниже прожиточного минимума, это весьма весомая сумма.Остается непонятным, почему вуз не может оплатить фотосессию из своих средств? Или вовсе сэкономить средства как свои, так и коллег, и привлечь к этому делу штатного фотографа? Почему оплачивать «хотелки» вуза должны рядовые сотрудники?Фото: "Номер один"