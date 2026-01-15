Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера

Жителя Бурятии привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера. Проверкой по факту законности его запуска занималась Бурятская транспортная прокуратура.

- Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина запустил беспилотник на территории Улан-Удэ, при этом орган обслуживания воздушного движения не уведомил. По постановлению транспортного прокурора он привлечен за это к административной ответственности по статье «нарушение правил использования воздушного пространства». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, - прокомментировали в прокуратуре.

Фото: freepik