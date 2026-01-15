Общество 15.01.2026 в 09:34

Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера

Жителя Бурятии привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера. Проверкой по факту законности его запуска занималась Бурятская транспортная прокуратура.

- Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина запустил беспилотник на территории Улан-Удэ, при этом орган обслуживания воздушного движения не уведомил. По постановлению транспортного прокурора он привлечен за это к административной ответственности по статье «нарушение правил использования воздушного пространства». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, - прокомментировали в прокуратуре.

Фото: freepik

Теги
квадрокоптер

Все новости

Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера
15.01.2026 в 09:34
В Бурятии дальнобойщик из Китая уснул за рулем
15.01.2026 в 09:21
Погашение чужих долгов
15.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 января 2026 года
15.01.2026 в 06:02
В Бурятии сухой закон оправдал ожидания
15.01.2026 в 06:00
Университет в Бурятии заставляет преподавателей раскошелиться на имидж вуза
14.01.2026 в 18:20
В Бурятии рассказали, какие стройки начнутся и закончатся в 2026 году
14.01.2026 в 17:55
В главной больнице Бурятии в праздники провели почти 200 операций
14.01.2026 в 17:18
В селе Бурятии погорели куры-несушки
14.01.2026 в 17:03
«Англичанка» из Питера засудила «англичанку» из Улан-Удэ
14.01.2026 в 16:54
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Погашение чужих долгов
Разберем основные ситуации
15.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 января 2026 года
15.01.2026 в 06:02
В Бурятии сухой закон оправдал ожидания
Несколько дней запрета продажи спиртного отразились на аварийности
15.01.2026 в 06:00
Университет в Бурятии заставляет преподавателей раскошелиться на имидж вуза
Бурятский госуниверситет принуждает педагогов участвовать в платной фотосессии
14.01.2026 в 18:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru