Общество 15.01.2026 в 09:59

Улан-удэнцам продавали липовые кроссовки под знаком известного бренда

Контрафакт почти на 2 млн рублей выявили в одном из торговых центров города
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ накануне выявили очередной факт реализации контрафактной продукции. На этот раз в одном из городских магазинов с лейблами известных спортивных западных брендов продавали кроссовки и футболки.

- В сентябре 2025 года сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из Бурятской транспортной прокуратуры и таможни при проверке одного из магазинов одежды выявили товары (кроссовки и футболки), маркированные товарными знаками известных брендов. 50-летний предприниматель, реализующий данные товары, разрешительных документов не имел. Ущерб, нанесённый правообладателям, превысил 1,9 млн рублей, - рассказали в транспортной полиции республики.

За незаконное использование чужого товарного знака возбуждено уголовное дело.

Напомним, что груду контрафакта в гипермаркете Улан-Удэ изъяли месяц назад - в декабре 2025 года. Ущерб от торговли сомнительными товарами с лейблами известных фирм тогда оценили в 7 млн рублей.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья

