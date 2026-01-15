Общество 15.01.2026 в 10:18

Жителей просят соблюдать осторожность
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
Фото: администрация Тарбагатайского района

В Тарбагатайском районе Бурятии, чтобы предотвратить затор на реке Куйтунка, сотрудники администрации временно демонтировали часть моста в районе Алзона.

Большая вода уже подобралась к полотну моста. Местных жителей просят соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к принятым мерам.

«Данное решение направлено на обеспечение безопасности людей и предотвращение возможных затоплений. Администрация поселения призывает всех сохранять бдительность и соблюдать осторожность, особенно при переходе через реку в районе разобранного моста», - отметили в райадминистрации.

