Общество 15.01.2026 в 10:18
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
Жителей просят соблюдать осторожность
Текст: Карина Перова
В Тарбагатайском районе Бурятии, чтобы предотвратить затор на реке Куйтунка, сотрудники администрации временно демонтировали часть моста в районе Алзона.
Большая вода уже подобралась к полотну моста. Местных жителей просят соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к принятым мерам.
«Данное решение направлено на обеспечение безопасности людей и предотвращение возможных затоплений. Администрация поселения призывает всех сохранять бдительность и соблюдать осторожность, особенно при переходе через реку в районе разобранного моста», - отметили в райадминистрации.
Тегимост Тарбагатайский район