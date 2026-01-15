Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам

В Улан-Удэ сменили месторасположение четырех дорожных камер фото и видеофиксации. О передислокации комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, сообщили сегодня в Госавтоинспекции.

- Информируем водителей об установке комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Четыре камеры были модернизированы и передислоцированы с ранее установленных мест. Комплексы фиксируют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходном переходе, превышением скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора, - предупредили в ГИБДД республики.

Комплексы установлены по следующим адресам:

- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (напротив дома № 17б);

- г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г. (напротив дома № 42);

- г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская (напротив дома № 13в/1);

- г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (напротив дома № 12/1).

Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.

