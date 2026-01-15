Общество 15.01.2026 в 10:26

Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам

Они будут выявлять целый ряд нарушений автомобилистов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам

В Улан-Удэ сменили месторасположение четырех дорожных камер фото и видеофиксации. О передислокации комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, сообщили сегодня в Госавтоинспекции.

- Информируем водителей об установке комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Четыре камеры были модернизированы и передислоцированы с ранее установленных мест. Комплексы фиксируют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходном переходе, превышением скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора, - предупредили в ГИБДД республики.

Комплексы установлены по следующим адресам:

- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (напротив дома № 17б);

- г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г. (напротив дома № 42);

- г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская (напротив дома № 13в/1);

- г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (напротив дома № 12/1).

Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.

Фото: freepik

Теги
камеры

Все новости

Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
15.01.2026 в 10:47
Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам
15.01.2026 в 10:26
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
15.01.2026 в 10:18
Улан-удэнцам продавали липовые кроссовки под знаком известного бренда
15.01.2026 в 09:59
В Бурятии мужчины насмерть забили пса монтировкой, чтобы обчистить турбазу
15.01.2026 в 09:45
Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера
15.01.2026 в 09:34
В Бурятии дальнобойщик из Китая уснул за рулем
15.01.2026 в 09:21
Погашение чужих долгов
15.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 января 2026 года
15.01.2026 в 06:02
В Бурятии сухой закон оправдал ожидания
15.01.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
Поздравления принимает Игумнова Агния Ильинична
15.01.2026 в 10:47
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
Жителей просят соблюдать осторожность
15.01.2026 в 10:18
Улан-удэнцам продавали липовые кроссовки под знаком известного бренда
Контрафакт почти на 2 млн рублей выявили в одном из торговых центров города
15.01.2026 в 09:59
Улан-удэнцу придется раскошелиться за запуск квадрокоптера
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч
15.01.2026 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru