Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей

Сегодня, 15 января, в Кяхтинском районе Бурятии чествуют труженицу тыла Игумнову Агнию Ильиничну. Женщине исполнилось 100 лет. Свой трудовой путь она начала в 1946 году – устроилась учителем в селе Ивановка. Затем она работала в Полкановской школе, куда переехали родители.

В качестве спутника жизни Агния выбрала односельчанина, фронтовика, инспектора детской комнаты милиции Иннокентия Петровича Игумнова. Пара счастливо прожила вместе 40 лет, вырастив троих детей. Также они болели душой и за десятки чужих ребятишек, лишенных родительской заботы.

«К сожалению, он рано ушел из жизни. Послевоенные кяхтинские пацаны все знали дядю Кешу – «детского милиционера», так окрестили мужа. А меня каждое утро встречали тридцать оставшихся без родительской любви ребятишек сначала в детдоме № 1, потом в дошкольном детдоме, был и тогда такой в Кяхте. Невыносимо жалко было пяти-шестилетних малышей, которые с надеждой заглядывая в глаза и спрашивали: «А когда мама за мной приедет?» или бежали с жалобой: «А Сережа Вас мамой зовет!». Вот и старалась как могла приласкать их, и воспитывала так, чтобы они выросли не хуже тех, кто жил при маме с папой», - вспоминает юбиляр.

Педагог внимательно следит за тем, что происходит в мире: регулярно читает газеты, не пропускает программу «Время». У долгожительницы пятеро внуков и семеро правнуков. Сейчас Агнию Ильиничну поддерживает дочь Лариса.

«Все в семье любят бабушкины печенье, у неё легкая рука, она занимается разведением цветов, вяжет носки. И несмотря ни на что, ежегодно в Ильин день отправляется в родную деревню, чтобы встретиться с земляками и поклониться могилам близких», - рассказывает ее дочь.