Общество 15.01.2026 в 11:19

В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным

Там разводят лошадей бурятской породы
Текст: Карина Перова
В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

КФХ Роберта Дабаева из Окинского района впервые получило статус генофондного хозяйства по разведению лошадей бурятской породы. Как сообщили в Минсельхозпроде республики, аграрий шел к этой цели 7 лет.

«Ребята из моей команды работают с 2018 года, и всё это время я обещал им получение статуса. С прошлого года дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. Сам министр нашу работу поддержал. Для нас высокий статус – это престижно, сейчас мы гордимся проделанной работой», - рассказал фермер.

Всего в его хозяйстве 200 лошадей, 115 из которых составляют племенное ядро бурятской породы. Так КФХ выполняет системную работу по сохранению генофонда лошадей, идеально адаптированных к суровым высокогорным условиям Окинского района. Кроме того, Роберт Дабаев разводит яков.

«Параллельно с этим, племстатус успешно продлило СП «Тугнуй» из Мухоршибирского района, которое остается репродуктором по разведению КРС казахской белоголовой породы», - добавили в профильном министерстве.

