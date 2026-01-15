Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода

В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, какие витамины необходимы в холодное время года. Так, витамин А содержится в животных продуктах: им богаты рыбий жир (треска), яйца, сливочное масло, молоко, жирный творог, сметана. А также в растительных: моркови, тыкве, абрикосах, шпинате, сладком перце, томатах, розовых цитрусовых и брокколи.

Основными источниками витамина Е являются растительные масла, зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, орехи (миндаль, арахис), яичный желток и молоко.

Витамины группы В можно получить после употребления кедровых и грецких орехов, фисташек, арахиса, чечевицы, гречки, кукурузы, свинины и печени.

Витамина С много в черной смородине, облепихе, киви, белых сушеных грибах, зелени петрушки и укропа, брюссельской капусте, брокколи.

А витамин Д содержится в жирных сортах рыбы, рыбьем жире, в некоторых водорослях, лесных грибах (лисичках).