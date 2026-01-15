Общество 15.01.2026 в 11:41

Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода

О полезных продуктах поведали в Роспотребнадзоре
A- A+
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода
Фото: freepik.com

В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, какие витамины необходимы в холодное время года. Так, витамин А содержится в животных продуктах: им богаты рыбий жир (треска), яйца, сливочное масло, молоко, жирный творог, сметана. А также в растительных: моркови, тыкве, абрикосах, шпинате, сладком перце, томатах, розовых цитрусовых и брокколи.

Основными источниками витамина Е являются растительные масла, зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, орехи (миндаль, арахис), яичный желток и молоко.

Витамины группы В можно получить после употребления кедровых и грецких орехов, фисташек, арахиса, чечевицы, гречки, кукурузы, свинины и печени.

Витамина С много в черной смородине, облепихе, киви, белых сушеных грибах, зелени петрушки и укропа, брюссельской капусте, брокколи.

А витамин Д содержится в жирных сортах рыбы, рыбьем жире, в некоторых водорослях, лесных грибах (лисичках).

Теги
витамины питание здоровье

Все новости

Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки
15.01.2026 в 12:31
В ДТП погибло 18 жителей Улан-Удэ
15.01.2026 в 12:13
Заместитель руководителя Роскачества: «Россиянам продавали БАДы с наркотиками»
15.01.2026 в 11:57
В Бурятии может помереть еще один завод
15.01.2026 в 11:42
Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода
15.01.2026 в 11:41
В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным
15.01.2026 в 11:19
Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
15.01.2026 в 10:47
Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам
15.01.2026 в 10:26
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
15.01.2026 в 10:18
Улан-удэнцам продавали липовые кроссовки под знаком известного бренда
15.01.2026 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки
Многие считают, что павильоны загадят
15.01.2026 в 12:31
Заместитель руководителя Роскачества: «Россиянам продавали БАДы с наркотиками»
На рынке биологических добавок оказалось колоссальное количество нарушений
15.01.2026 в 11:57
В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным
Там разводят лошадей бурятской породы
15.01.2026 в 11:19
Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
Поздравления принимает Игумнова Агния Ильинична
15.01.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru