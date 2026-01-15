Общество 15.01.2026 в 12:31

Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки

Многие считают, что павильоны загадят
A- A+
Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки
Теплый павильон в Гусиноозерске. Фото: администрация Селенгинского района

Некоторые жители Улан-Удэ хотят видеть теплые павильоны на массовых остановках. Пост с такими размышлениями появился в паблике «Аноним 03».

Горожанка поблагодарила администрацию за «рукогрейки» на площади Советов. Аппарат помог ей, пока она ждала машину. Заодно женщина подумала: почему бы в столице Бурятии не установить теплые остановки, как в некоторых городах, где бывают сильные морозы.

«Конечно же, с камерами, чтобы бомжи там не устраивали ночлежку», - добавила улан-удэнка.

В комментариях люди отнеслись к этой идее скептически:

«Она неосуществимая ввиду тотального дефицита электроэнергии, издержек по содержанию, изгнанию»;

«Даже если камеры будут, все равно все разломают»;

«По любому пить там пиво будут и соответственно драки и т. д.»;

«Люди не умеют ценить то, что для них сделают. Раньше ставили такие павильоны, с банкоматами, помню на жд больнице был такой. Его же весь разломали, загадили. Пришлось снести».

Ранее «Номер один» сообщал, что два теплых остановочных павильона установили в Гусиноозерске на улице Ленина.

Теги
теплые остановки

Все новости

Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки
15.01.2026 в 12:31
В ДТП погибло 18 жителей Улан-Удэ
15.01.2026 в 12:13
Заместитель руководителя Роскачества: «Россиянам продавали БАДы с наркотиками»
15.01.2026 в 11:57
В Бурятии может помереть еще один завод
15.01.2026 в 11:42
Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода
15.01.2026 в 11:41
В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным
15.01.2026 в 11:19
Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
15.01.2026 в 10:47
Видеофиксаторы на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам
15.01.2026 в 10:26
В районе Бурятии разобрали часть моста из-за большой воды
15.01.2026 в 10:18
Улан-удэнцам продавали липовые кроссовки под знаком известного бренда
15.01.2026 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Заместитель руководителя Роскачества: «Россиянам продавали БАДы с наркотиками»
На рынке биологических добавок оказалось колоссальное количество нарушений
15.01.2026 в 11:57
Жителям Бурятии рассказали, какие витамины ценны в холода
О полезных продуктах поведали в Роспотребнадзоре
15.01.2026 в 11:41
В Бурятии хозяйство из Оки стало племенным
Там разводят лошадей бурятской породы
15.01.2026 в 11:19
Педагог из Бурятии празднует свой вековой юбилей
Поздравления принимает Игумнова Агния Ильинична
15.01.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru