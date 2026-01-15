Жители Улан-Удэ обсудили, нужны ли городу теплые остановки

Некоторые жители Улан-Удэ хотят видеть теплые павильоны на массовых остановках. Пост с такими размышлениями появился в паблике «Аноним 03».

Горожанка поблагодарила администрацию за «рукогрейки» на площади Советов. Аппарат помог ей, пока она ждала машину. Заодно женщина подумала: почему бы в столице Бурятии не установить теплые остановки, как в некоторых городах, где бывают сильные морозы.

«Конечно же, с камерами, чтобы бомжи там не устраивали ночлежку», - добавила улан-удэнка.

В комментариях люди отнеслись к этой идее скептически:

«Она неосуществимая ввиду тотального дефицита электроэнергии, издержек по содержанию, изгнанию»;

«Даже если камеры будут, все равно все разломают»;

«По любому пить там пиво будут и соответственно драки и т. д.»;

«Люди не умеют ценить то, что для них сделают. Раньше ставили такие павильоны, с банкоматами, помню на жд больнице был такой. Его же весь разломали, загадили. Пришлось снести».

Ранее «Номер один» сообщал, что два теплых остановочных павильона установили в Гусиноозерске на улице Ленина.