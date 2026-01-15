Общество 15.01.2026 в 13:21

В Улан-Удэ задержали двух жителей Хабаровского края с белым порошком

Парочка сидела в машине
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Хабаровского края. Мужчину и женщину «засекли» с наркотиками.

Все произошло ночью на улице Пушкина. Парочка сидела в машине в включённым в салоне светом. Проезжавшие мимо росгвардейцы увидели в руках у девушки на переднем сиденье полиэтиленовый свёрток с белым порошком. Заметив правоохранителей, сидящие в авто тут же выключили свет.

Когда сотрудники подошли к ним, женщина попыталась незаметно выбросить сверток. Позднее экспертиза показала, что внутри находился синтетический наркотик. Задержанные оказались жителями другого региона.

Также стражи порядка поймали мужчину с «дурью» в поселке Зеленый. Он шёл со стороны поля. При виде патрульного автомобиля тот резко поменял направление. Когда росгвардейцы поравнялись с прохожим, они заметили, как мужчина скинул свёрток.

«34-летний улан-удэнец был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам экспертизы установлено, что содержимое свёртка – это синтетическое наркотическое вещество общей массой около 1,5 граммов», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

По обоим случаям незаконного оборота наркотиков возбудили уголовные дела.

