Общество 16.01.2026 в 06:00

В Улан-Удэ тариф на тепло сделал неожиданный кульбит

Вместо роста он понизился
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ тариф на тепло сделал неожиданный кульбит
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии произошло нечто сенсационное, не укладывающееся в голове. По регионам России с 1 января тарифы на теплоэнергию и другие услуги ЖКХ увеличены на 1,7%, и в республике общий рост платы также начался с этой цифры. Несмотря на это, тарифы на тепло в Бурятии в январе снижены на 2,3%. 

Разбираемся в удивительно приятном для потребителей тепла вопросе. Совершенно не замеченным в республике прошел приказ Республиканской службы по тарифам от 17 декабря 2025 года, подписанный врио руководителя Евгением Беловым, устанавливающий тариф на тепло для ПАО «ТГК-14» на 2026 год.

В 2025 году в республике тариф для населения за 1 Гкал был в размере 2939 рублей. На 2026 год установлен новый тариф на январь - 2870 рублей. Однако с 1 октября 2026 года он повысится до 3172,65 рубля. Причем снижение тарифа на январь произошло с учетом даже обязательного для всех регионов повышения на 1,7%. Если бы произошло просто общефедеральное повышение с 1 января стоимости теплоэнергии, то одна Гкал стоила бы 2989 рублей, а с учетом перерасчета РСТ она снизилась до 2918 рублей. Таким образом, тепловая единица для населения потеряла в цене 70 рублей (снижение на 2,3%).

То есть официально признано: завышение тарифа для населения было, что позволило топ-менеджменту ТГК-14, который сейчас находится в СИЗО Читы, получать сверхдоходы.

Комментируя ситуацию, эксперт в области региональной теплоэнергетики Владимир Афанасьев отметил, что это решение «ожидаемое».

- В предыдущие годы тариф на тепло был принят необоснованным, поскольку компания завысила свои затраты, и регулятор привел фактически в соответствие то, о чем говорилось неоднократно. Прокуратура в 2025 году подала в Верховный суд Бурятии, который вынес решение о том, что тарифы   завышены в связи с необоснованно включенными затратами. РСТ исполнила решение суда. Вопрос лишь в том, что РСТ решила не сразу произвести перерасчет, а растянуть его на несколько лет, действуя по отношению к ТГК-14 очень, скажем так, мягко и щадяще. Хотя я убежден, что денежные средства уже фактически   вынуты в 2024 и 2025 годах из карманов потребителей тепла, и их необходимо вернуть сразу, без каких-либо поблажек к организации, занимающей доминирующее положение на рынке тепловых услуг Улан-Удэ, - сообщил Владимир Афанасьев.

Он также отметил, что с учетом повышения с 1 октября 2026 года тарифов рост по теплоэнергии составит 13,7%, и в данном случае «эта разница размоется в общем повышении коммунальных услуг, и потребители ее не ощутят». Для отдельных районов республики с октября допускается дополнительное отклонение тарифа в размере 4,8% относительно общего повышения, поэтому максимальная возможная индексация платежей за тепло в этих муниципалитетах в октябре может как раз достичь этих 13,7%.

Напомним, что в 2026 году чиновники пошли на повышение коммунальных услуг выше 15% в годовом выражении. Однако приказом РСТ существенная часть прироста перенесена на октябрь, видимо, с тем, чтобы голосование в Госдуму по Бурятии прошло на более позитивном фоне. Это повышение в несколько раз превышает официально объявленную инфляцию в стране. А пока жители Улан-Удэ могут порадоваться временному снижению тарифа на тепло.

Параллельно изменились тарифы на другие услуги. С 1 января 2026 года стоимость одного киловатт-часа электроэнергии в Улан-Удэ составит 4,31 рубля, а с 1 октября повысится до 4,79 рубля. Также выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Плата за воду повысится до 38,21 рубля за кубический метр в январе и до 41,61 рубля в октябре. За канализацию придется платить 46,88 рубля за кубический метр в январе и 51 рубль в октябре. При этом плата за вывоз твердых коммунальных отходов сохранится на прежнем уровне - в 613 рублей за кубометр.
Теги
тарифы тепло

Все новости

Музыкант из Бурятии исполнит свое новое произведение на «Созвездии молодых»
15.01.2026 в 17:16
В Бурятии бывшего министра тяготит приговор
15.01.2026 в 16:56
Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу
15.01.2026 в 16:51
Жительницу района Бурятии обокрали в коридорах столичной больницы
15.01.2026 в 16:49
Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ
15.01.2026 в 16:22
В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова
15.01.2026 в 15:46
Педагоги издали пособие по изучению бурятского языка и культуры
15.01.2026 в 15:26
В Улан-Удэ 11-летний мальчик угодил под колеса «Субару»
15.01.2026 в 15:08
Детскую поликлинику в районе Бурятии поедает плесень
15.01.2026 в 14:23
На экс-начальника УКСа Бурятии завели еще одну «уголовку»
15.01.2026 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 января 2026 года
16.01.2026 в 06:02
Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу
Дорогу проложили на протоке Степная
15.01.2026 в 16:51
Жительницу района Бурятии обокрали в коридорах столичной больницы
Женщина ненадолго оставила сумку и осталась без имущества
15.01.2026 в 16:49
Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ
По городу прогулялся блогер Тофуриус Крейн (Tofurious)
15.01.2026 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru