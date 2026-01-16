В Улан-Удэ тариф на тепло сделал неожиданный кульбит

В Бурятии произошло нечто сенсационное, не укладывающееся в голове. По регионам России с 1 января тарифы на теплоэнергию и другие услуги ЖКХ увеличены на 1,7%, и в республике общий рост платы также начался с этой цифры. Несмотря на это, тарифы на тепло в Бурятии в январе снижены на 2,3%.Разбираемся в удивительно приятном для потребителей тепла вопросе. Совершенно не замеченным в республике прошел приказ Республиканской службы по тарифам от 17 декабря 2025 года, подписанный врио руководителя Евгением Беловым, устанавливающий тариф на тепло для ПАО «ТГК-14» на 2026 год.В 2025 году в республике тариф для населения за 1 Гкал был в размере 2939 рублей. На 2026 год установлен новый тариф на январь - 2870 рублей. Однако с 1 октября 2026 года он повысится до 3172,65 рубля. Причем снижение тарифа на январь произошло с учетом даже обязательного для всех регионов повышения на 1,7%. Если бы произошло просто общефедеральное повышение с 1 января стоимости теплоэнергии, то одна Гкал стоила бы 2989 рублей, а с учетом перерасчета РСТ она снизилась до 2918 рублей. Таким образом, тепловая единица для населения потеряла в цене 70 рублей (снижение на 2,3%).То есть официально признано: завышение тарифа для населения было, что позволило топ-менеджменту ТГК-14, который сейчас находится в СИЗО Читы, получать сверхдоходы.Комментируя ситуацию, эксперт в области региональной теплоэнергетики Владимир Афанасьев отметил, что это решение «ожидаемое».- В предыдущие годы тариф на тепло был принят необоснованным, поскольку компания завысила свои затраты, и регулятор привел фактически в соответствие то, о чем говорилось неоднократно. Прокуратура в 2025 году подала в Верховный суд Бурятии, который вынес решение о том, что тарифы завышены в связи с необоснованно включенными затратами. РСТ исполнила решение суда. Вопрос лишь в том, что РСТ решила не сразу произвести перерасчет, а растянуть его на несколько лет, действуя по отношению к ТГК-14 очень, скажем так, мягко и щадяще. Хотя я убежден, что денежные средства уже фактически вынуты в 2024 и 2025 годах из карманов потребителей тепла, и их необходимо вернуть сразу, без каких-либо поблажек к организации, занимающей доминирующее положение на рынке тепловых услуг Улан-Удэ, - сообщил Владимир Афанасьев.Он также отметил, что с учетом повышения с 1 октября 2026 года тарифов рост по теплоэнергии составит 13,7%, и в данном случае «эта разница размоется в общем повышении коммунальных услуг, и потребители ее не ощутят». Для отдельных районов республики с октября допускается дополнительное отклонение тарифа в размере 4,8% относительно общего повышения, поэтому максимальная возможная индексация платежей за тепло в этих муниципалитетах в октябре может как раз достичь этих 13,7%.Напомним, что в 2026 году чиновники пошли на повышение коммунальных услуг выше 15% в годовом выражении. Однако приказом РСТ существенная часть прироста перенесена на октябрь, видимо, с тем, чтобы голосование в Госдуму по Бурятии прошло на более позитивном фоне. Это повышение в несколько раз превышает официально объявленную инфляцию в стране. А пока жители Улан-Удэ могут порадоваться временному снижению тарифа на тепло.Параллельно изменились тарифы на другие услуги. С 1 января 2026 года стоимость одного киловатт-часа электроэнергии в Улан-Удэ составит 4,31 рубля, а с 1 октября повысится до 4,79 рубля. Также выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Плата за воду повысится до 38,21 рубля за кубический метр в январе и до 41,61 рубля в октябре. За канализацию придется платить 46,88 рубля за кубический метр в январе и 51 рубль в октябре. При этом плата за вывоз твердых коммунальных отходов сохранится на прежнем уровне - в 613 рублей за кубометр.