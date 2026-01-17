В Бурятии «СВО-первокурсники» осваивают вузы

Одной из ключевых мер социальной поддержки, реализуемых государством, является гарантия на получение высшего образования. Участники специальной военной операции, а также их дети получили уникальную образовательную возможность - право на поступление в университеты по специальной квоте. Это не просто льгота, а целенаправленный механизм интеграции, позволяющий тем, кто столкнулся с испытаниями, уверенно строить свое будущее, осваивая востребованные профессии.Инициатива, закрепленная на федеральном уровне, подчеркивает значимость вклада защитников и их семей в будущее страны. Государство не только выражает признательность, но и инвестирует в человеческий капитал, обеспечивая качественную подготовку специалистов из числа тех, кто уже доказал свою ответственность и верность долгу.В Восточно-Сибирском государственном институте культуры действует особая система поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Как отметили в вузе, отдельная квота выделяется в размере не менее 10% от объема контрольных цифр приема по каждой специальности или направлению подготовки. Таким образом, гарантированный резерв бюджетных мест для этой категории абитуриентов во ВСГИК сохраняется на стабильном уровне: в 2024 году - 10%, в 2025-м - тоже 10%.Важно, что в главном культурном учебном заведении республики эта возможность не остается формальностью, а успешно реализуется.- В 2024 году по отдельной квоте поступило обучающихся (от числа выделенных мест на отдельной квоте): очная форма обучения - 26%, заочная - 27%. В 2025 году очная форма - 38%, заочная - 43%, - поделились статистическими данными во ВСГИК. Рост показателей за год свидетельствует о растущем интересе и вовлеченности.Данный прогресс ярко отражается и в общей картине набора. Доля этих студентов среди всех принятых на бюджет первокурсников института увеличилась.- В общем числе первокурсников в 2025 году составляла 5%, в 2024-м – 3%, - отметили в вузе.Интересно и то, какие направления обучения выбирают поступившие по квоте участники СВО и их дети. Наибольшей популярностью у них пользуется психолого-педагогическое образование, а также звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, кузница кадров для агропромышленного комплекса нашей республики, подводит итоги приема по особой квоте.- В рамках приемной кампании 2024 года в нашем вузе установлена отдельная квота на бакалавриат и специалитет в размере 62 бюджетных мест, предназначенных для участников СВО и их детей (в том числе 43 места - на очную форму и 19 мест – на заочную). По отдельной квоте поступило 37 человек, выделенные места были заполнены на 60%, - подвели сравнительные «СВО-итоги» в этом учебном заведении. - В 2025 году на отдельную квоту выделено 78 бюджетных мест на бакалавриат, специалитет (из них 50 - на очную форму и 28 - на заочную). В 2025 году по отдельной квоте поступило 47 человек на 78 выделенных мест, места были заполнены на 60,26%.Несмотря на увеличение количества мест, процент их заполнения остается стабильно высоким. При этом среди 47 новоиспеченных студентов-«аграриев» этого года явные фавориты - прикладная информатика и ветеринария. Следом идет направление «Агроинженерия» - 5 человек, это 10,64% от общего числа зачисленных по отдельной квоте. Таким образом, именно агроинженерия замыкает тройку лидеров по популярности.Доля таких студентов в общем потоке бюджетников также демонстрирует рост.- В 2025 году число поступивших по квоте в общем числе бюджетных первокурсников составило 7,5%, - сообщили в аграрном вузе. Для сравнения, в предыдущем году этот процент был чуть меньше.Отдельное внимание - к детям погибших и раненых военнослужащих, которые имеют право на зачисление без экзаменов. В академии уточнили: «Указанные абитуриенты также входят в общую квоту для участников специальной военной операции. В 2024 году абитуриенты, поступившие без вступительных испытаний, отсутствовали. По состоянию на 2025 год в наш вуз поступили четыре человека из числа детей раненых или погибших участников СВО - зачислены без вступительных экзаменов, - пояснили в БГСХА.Что же происходит с незаполненными местами по этой квоте? В академии предусмотрели гибкий механизм: в случае если места, выделенные на отдельную квоту, не заняты полностью, то сельхозакадемия проводит перераспределение незаполненных мест между особой и отдельной квотами и затем после процесса зачисления на приоритетном этапе переносит на основные бюджетные места, на которые абитуриенты поступают на общих основаниях. Это позволяет максимально эффективно использовать каждый бюджетный ресурс.В Бурятском государственном университете тоже анализируют эффективность программы поддержки участников спецоперации и их детей в рамках приемной кампании. Данные показывают динамику и растущий интерес.Если в 2024 году общее количество мест, выделенных на отдельную квоту, составляло 222, а зачислено по ней 74, то оставшиеся места были перераспределены. В следующем году подход скорректировали. В 2025-м количество мест по отдельной квоте составило 110, зачислены 91 человек. Неиспользованные позиции также не пропали - оставшиеся места перераспределили на особую квоту и общие основания.Важно, что внутри когорты первокурсников БГУ удельный вес поступивших по «СВО-квоте» стабильно растет. В университете приводят точные цифры.- В 2024 году число зачисленных первокурсников по отдельной квоте составило 8,53% от общего числа бюджетных первокурсников (бакалавры и специалисты). В 2025 году - 9,95 % от общего числа бюджетных первокурсников (бакалавры и специалисты), - отметили в БГУ. Как видим, прирост - почти в 1,5%, и это довольно ощутимое увеличение доли. Среди таких студентов есть и те, кто поступил без экзаменов - дети раненых или погибших участников спецоперации.Выбор направлений обучения у данной категории студентов говорит об осознанном подходе к будущей профессии. Наиболее востребованными среди «СВО-первокурсников» стали фундаментальные и технические специальности: лечебное дело, энергетическое машиностроение, информационные технологии в технических системах, геология, Экологический мониторинг, а также безопасность информационных систем. Этот список отражает запрос на квалифицированные кадры в стратегически важных для страны сферах.Ну а что же ВСГУТУ, возглавляемый ректором Игорем Сизовым? Этот вуз, как известно, редко выходит из поля общественного внимания. Вокруг него происходят разные неоднозначные события: то речь заходит о «мертвых душах», то о сертификатах по русскому языку для трудовых мигрантов от местного Центра тестирования, то всплывают имущественные споры с мэрией Улан-Удэ, то вуз отказывается от исторического здания синагоги в центре города... И это лишь часть списка.Подобной «ауры», окутывающей ВСГУТУ, нет больше ни у одного вуза республики. С этим, полагаем, согласятся все. Читая новости о «сизовском» университете, невольно задаешься вопросами: что там на самом деле происходит и когда наступит затишье? Но сегодня не об этом.Вернемся к теме отдельной квоты. Итак, рассматриваемая отдельная квота приема во ВСГУТУ выделена в 2024 году в размере 196 из 940 бюджетных мест. В 2025 году - 157 из 750 бюджетных мест. Эти цифры называет сам вуз. Как видим, общее число бюджетных мест в «сизовском» вузе за год заметно сократилось.Однако заполнение самой квоты оставляет вопросы.- В 2024 и 2025 годах во ВСГУТУ отдельная квота была заполнена неполностью, - сообщили в технологическом университете. Несмотря на это, есть и положительная динамика: удельный вес поступивших по этой квоте среди всех первокурсников-бюджетников все-таки вырос. Если в 2024 году он составлял 5,6%, то в 2025-м достиг 9,2%. А наибольший интерес «СВО-студентов» в этом вузе традиционно вызвали информатика и вычислительная техника, а также электроэнергетика и электротехника.Таким образом, можно подвести общий итог по приему «СВО-первокурсников» в ведущих университетах Бурятии. Статистика ясно показывает, что для тех, кто входит в льготную категорию, выделенная квота это не просто формальность, а реальный и работающий механизм.Те, кто входит в квоту, имеют реальные шансы на поступление. Соответствующие федеральные положения в Бурятии нормально реализуются - этот вывод, по сути, подтверждается цифрами из БГУ, БГСХА и ВСГИК. Реализация государственной инициативы идет планомерно: вузы не только резервируют места, но и активно их заполняют, а популярность направлений среди абитуриентов говорит об осознанном выборе и перспективах дальнейшей востребованности этих специалистов.