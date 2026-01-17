Общество 17.01.2026 в 08:00
В Бурятии «СВО-первокурсники» осваивают вузы
Учебные заведения рассказали, куда пошли учиться участники спецоперации и их дети
Текст: Петр Санжиев
Одной из ключевых мер социальной поддержки, реализуемых государством, является гарантия на получение высшего образования. Участники специальной военной операции, а также их дети получили уникальную образовательную возможность - право на поступление в университеты по специальной квоте. Это не просто льгота, а целенаправленный механизм интеграции, позволяющий тем, кто столкнулся с испытаниями, уверенно строить свое будущее, осваивая востребованные профессии.
Инициатива, закрепленная на федеральном уровне, подчеркивает значимость вклада защитников и их семей в будущее страны. Государство не только выражает признательность, но и инвестирует в человеческий капитал, обеспечивая качественную подготовку специалистов из числа тех, кто уже доказал свою ответственность и верность долгу.
Десять процентов возможностей
В Восточно-Сибирском государственном институте культуры действует особая система поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Как отметили в вузе, отдельная квота выделяется в размере не менее 10% от объема контрольных цифр приема по каждой специальности или направлению подготовки. Таким образом, гарантированный резерв бюджетных мест для этой категории абитуриентов во ВСГИК сохраняется на стабильном уровне: в 2024 году - 10%, в 2025-м - тоже 10%.
Важно, что в главном культурном учебном заведении республики эта возможность не остается формальностью, а успешно реализуется.
- В 2024 году по отдельной квоте поступило обучающихся (от числа выделенных мест на отдельной квоте): очная форма обучения - 26%, заочная - 27%. В 2025 году очная форма - 38%, заочная - 43%, - поделились статистическими данными во ВСГИК. Рост показателей за год свидетельствует о растущем интересе и вовлеченности.
Данный прогресс ярко отражается и в общей картине набора. Доля этих студентов среди всех принятых на бюджет первокурсников института увеличилась.
- В общем числе первокурсников в 2025 году составляла 5%, в 2024-м – 3%, - отметили в вузе.
Интересно и то, какие направления обучения выбирают поступившие по квоте участники СВО и их дети. Наибольшей популярностью у них пользуется психолого-педагогическое образование, а также звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.
Герои выбирают агропром
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, кузница кадров для агропромышленного комплекса нашей республики, подводит итоги приема по особой квоте.
- В рамках приемной кампании 2024 года в нашем вузе установлена отдельная квота на бакалавриат и специалитет в размере 62 бюджетных мест, предназначенных для участников СВО и их детей (в том числе 43 места - на очную форму и 19 мест – на заочную). По отдельной квоте поступило 37 человек, выделенные места были заполнены на 60%, - подвели сравнительные «СВО-итоги» в этом учебном заведении. - В 2025 году на отдельную квоту выделено 78 бюджетных мест на бакалавриат, специалитет (из них 50 - на очную форму и 28 - на заочную). В 2025 году по отдельной квоте поступило 47 человек на 78 выделенных мест, места были заполнены на 60,26%.
Несмотря на увеличение количества мест, процент их заполнения остается стабильно высоким. При этом среди 47 новоиспеченных студентов-«аграриев» этого года явные фавориты - прикладная информатика и ветеринария. Следом идет направление «Агроинженерия» - 5 человек, это 10,64% от общего числа зачисленных по отдельной квоте. Таким образом, именно агроинженерия замыкает тройку лидеров по популярности.
Доля таких студентов в общем потоке бюджетников также демонстрирует рост.
- В 2025 году число поступивших по квоте в общем числе бюджетных первокурсников составило 7,5%, - сообщили в аграрном вузе. Для сравнения, в предыдущем году этот процент был чуть меньше.
Отдельное внимание - к детям погибших и раненых военнослужащих, которые имеют право на зачисление без экзаменов. В академии уточнили: «Указанные абитуриенты также входят в общую квоту для участников специальной военной операции. В 2024 году абитуриенты, поступившие без вступительных испытаний, отсутствовали. По состоянию на 2025 год в наш вуз поступили четыре человека из числа детей раненых или погибших участников СВО - зачислены без вступительных экзаменов, - пояснили в БГСХА.
Что же происходит с незаполненными местами по этой квоте? В академии предусмотрели гибкий механизм: в случае если места, выделенные на отдельную квоту, не заняты полностью, то сельхозакадемия проводит перераспределение незаполненных мест между особой и отдельной квотами и затем после процесса зачисления на приоритетном этапе переносит на основные бюджетные места, на которые абитуриенты поступают на общих основаниях. Это позволяет максимально эффективно использовать каждый бюджетный ресурс.
Квота ведет прямиком в науку
В Бурятском государственном университете тоже анализируют эффективность программы поддержки участников спецоперации и их детей в рамках приемной кампании. Данные показывают динамику и растущий интерес.
Если в 2024 году общее количество мест, выделенных на отдельную квоту, составляло 222, а зачислено по ней 74, то оставшиеся места были перераспределены. В следующем году подход скорректировали. В 2025-м количество мест по отдельной квоте составило 110, зачислены 91 человек. Неиспользованные позиции также не пропали - оставшиеся места перераспределили на особую квоту и общие основания.
Важно, что внутри когорты первокурсников БГУ удельный вес поступивших по «СВО-квоте» стабильно растет. В университете приводят точные цифры.
- В 2024 году число зачисленных первокурсников по отдельной квоте составило 8,53% от общего числа бюджетных первокурсников (бакалавры и специалисты). В 2025 году - 9,95 % от общего числа бюджетных первокурсников (бакалавры и специалисты), - отметили в БГУ. Как видим, прирост - почти в 1,5%, и это довольно ощутимое увеличение доли. Среди таких студентов есть и те, кто поступил без экзаменов - дети раненых или погибших участников спецоперации.
Выбор направлений обучения у данной категории студентов говорит об осознанном подходе к будущей профессии. Наиболее востребованными среди «СВО-первокурсников» стали фундаментальные и технические специальности: лечебное дело, энергетическое машиностроение, информационные технологии в технических системах, геология, Экологический мониторинг, а также безопасность информационных систем. Этот список отражает запрос на квалифицированные кадры в стратегически важных для страны сферах.
За университетским скандалом
Ну а что же ВСГУТУ, возглавляемый ректором Игорем Сизовым? Этот вуз, как известно, редко выходит из поля общественного внимания. Вокруг него происходят разные неоднозначные события: то речь заходит о «мертвых душах», то о сертификатах по русскому языку для трудовых мигрантов от местного Центра тестирования, то всплывают имущественные споры с мэрией Улан-Удэ, то вуз отказывается от исторического здания синагоги в центре города... И это лишь часть списка.
Подобной «ауры», окутывающей ВСГУТУ, нет больше ни у одного вуза республики. С этим, полагаем, согласятся все. Читая новости о «сизовском» университете, невольно задаешься вопросами: что там на самом деле происходит и когда наступит затишье? Но сегодня не об этом.
Вернемся к теме отдельной квоты. Итак, рассматриваемая отдельная квота приема во ВСГУТУ выделена в 2024 году в размере 196 из 940 бюджетных мест. В 2025 году - 157 из 750 бюджетных мест. Эти цифры называет сам вуз. Как видим, общее число бюджетных мест в «сизовском» вузе за год заметно сократилось.
Однако заполнение самой квоты оставляет вопросы.
- В 2024 и 2025 годах во ВСГУТУ отдельная квота была заполнена неполностью, - сообщили в технологическом университете. Несмотря на это, есть и положительная динамика: удельный вес поступивших по этой квоте среди всех первокурсников-бюджетников все-таки вырос. Если в 2024 году он составлял 5,6%, то в 2025-м достиг 9,2%. А наибольший интерес «СВО-студентов» в этом вузе традиционно вызвали информатика и вычислительная техника, а также электроэнергетика и электротехника.
Таким образом, можно подвести общий итог по приему «СВО-первокурсников» в ведущих университетах Бурятии. Статистика ясно показывает, что для тех, кто входит в льготную категорию, выделенная квота это не просто формальность, а реальный и работающий механизм.
Те, кто входит в квоту, имеют реальные шансы на поступление. Соответствующие федеральные положения в Бурятии нормально реализуются - этот вывод, по сути, подтверждается цифрами из БГУ, БГСХА и ВСГИК. Реализация государственной инициативы идет планомерно: вузы не только резервируют места, но и активно их заполняют, а популярность направлений среди абитуриентов говорит об осознанном выборе и перспективах дальнейшей востребованности этих специалистов.
