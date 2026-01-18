В Бурятии пропала домашняя ворона

На территории нашей республики ищут домашнюю ворону, сбежавшую из СНТ «Победа». Хозяева, опасаясь за жизнь неприспособленной к улице птицы, разместили фото в социальных сетях с призывом о помощи. «Номер один» выяснил, как ворона стала ручной и каких еще экзотических животных заводят местные семьи.Кристина Соболева обрела столь необычного питомца при весьма неожиданных обстоятельствах.- Мы нашли ее случайно. Увидели, что дети таскали птицу. Сначала значения не придали, подумали: мало ли что. Но мысли о ней все же остались. На следующий день увидела ее же возле дома, запуганную, еле стоявшую на лапах. Нам стало жаль птицу, и в тот же день мы забрали ее домой, - рассказывает хозяйка вороны.По словам Кристины, они подобрали и выходили птицу, когда та была еще беспомощным птенцом.- Была надежда, что когда она окрепнет, то улетит. Но ворона осталась с нами. Мы дали ей имя Карлуша. И с тех пор, а прошло уже три года, она была с нами, - вспоминает девушка.По ее словам, правила содержания вороны схожи с правилами для крупных попугаев.- Она жила не в клетке. Дома у нее есть свой уголок со всевозможными веточками, лесенками и игрушками. Мы ее кормили очень разнообразно: от фруктов до мяса. Особенно любила полакомиться свежими ягодами и творогом. Карлуша - умная птица и легко обучаемая, умела выполнять несколько команд, конечно, не бесплатно, а за вкусняшку. Она умеет давать лапу, кружиться. Знает слова «можно», «нельзя» и прочие. Например, по команде может сесть на ветку или на пенек. Она в целом была активной птицей и отзывчивой. Характер у нее спокойный и любознательный, любила передразнивать и ворчать на своем вороньем. Она была привязана к моей сестре, которая ухаживала за ней, кормила и гуляла, - разъясняет о тонкостях ухода за птицей Кристина.Но в начале января во время одной из прогулок Карлуша бесследно пропала.- Мы, как обычно, поехали гулять, заехали к маме на дачу. Карлушу отпустили и прицепили поводок на колышке. Буквально отвлеклись всего на минуту, а ее уже и след простыл. Очень надеемся, что она найдется. Скучаем по ней сильно. Ведь она к уличной жизни неприспособлена, одна не выживет, зимой еду сама добывать не умеет. Может испугаться громких и резких звуков. Мне тяжело об этом рассказывать, но надежду не теряем, надеемся, что найдется. Может, залетела на чей-то участок? Будем рады любой информации, - обращается к жителям владелица ручной вороны.Одна из самых узнаваемых городских птиц и при этом самая недооцененная. Черная ворона, которую часто путают с грачом или вороном, это не просто крикливая соседка. За угольно-черным обликом с металлическим отливом скрывается высокоинтеллектуальное и социальное существо с уникальным характером.От грача ее отличает массивный клюв без светлого основания, а от ворона - меньший размер, закругленный хвост и более частые взмахи крыльев. Это птица-индивидуалист, чей истинный масштаб личности мы только начинаем по-настоящему понимать.Как уверяют специалисты, черную ворону не столько «дрессируют» в классическом понимании, сколько «обучают» через положительное подкрепление и установление доверительных отношений. Их интеллект ближе к приматам: они способны к решению логических задач, узнаванию людей в лицо, подражанию звукам и даже использованию простых орудий.У черных ворон сложный язык. Разные крики означают не просто «опасность», а конкретно: «кошка!», «ястреб!», «человек с ружьем!». Они могут описывать внешность врага. Известны случаи, когда вороны «рассказывали» сородичам о лице обидчика спустя годы.Эксперименты показали, что вороны способны откладывать инструмент, который пригодится им завтра, или прятать еду в расчете на будущий голод, что свидетельствует о наличии сложных когнитивных процессов.Вороны известны тем, что катаются с ледяных горок, дразнят животных, дергают за хвосты кошек и собак, а также играют в догонялки между собой. Это не просто баловство, а способ обучения и развития навыков.Социальная жизнь ворон поражает сложностью. Обнаружив погибшего сородича, они могут созывать других особыми криками и подолгу молча сидеть вокруг, что ученые интерпретируют как уникальный ритуал, связанный с осознанием смерти.Но самое удивительное - их память на лица. Вороны не только запоминают обидчика или друга, но и передают эту информацию через поколения. Целая династия птиц может годами «троллить» одного человека или, напротив, доверять ему - их справедливость беспощадна и абсолютна.Ручная ворона Кристины не единственный экзотический житель бурятских домов. Помимо привычных кошек и собак, в квартирах и на подворьях все чаще селятся настоящие мини-зоопарки. Так, сердца местных любителей животных завоевали лысые морские свинки скинни. За характерный облик их ласково зовут «мини-бегемотиками», а их спокойный нрав и необычная внешность с бархатистой кожей и редкой шерстью на мордочке и плечиках делают свинок желанными питомцами.А некоторые и вовсе заводят экзотику. В прошлом году одна из улан-удэнок взяла бабуина (желтого павиана). Это вид настоящих павианов семейства мартышковых, содержание которого может быть запрещено постановлением правительства РФ. Россельхознадзор даже провел проверку, чтобы выяснить, зарегистрирован ли этот экзотический питомец и проводились ли необходимые ветеринарные мероприятия.Других привлекает мир птиц. Так, в 2022 году в Бурятии появилось Иволгинское страусиное ранчо, где успешно разводят африканских и австралийских страусов. Показательно, что эти гиганты птичьего мира отлично приспособились к сибирскому климату.Не менее страстно некоторые жители относятся к породистым голубям. Еще в 2018 году сообщалось о местном любителе, который более полувека разводил несколько пород - узбекские, бакинские, бухарские, армавирские, краснодарские, чубатые белые, бакинские шейки, туркменские агараны. Для многих это не просто хобби, а целое искусство.Водный мир тоже представлен в Бурятии необычно. В 2023 году стало известно о частном хозяйстве, где разводят осетра. Предприниматель организовал ферму с замкнутым водоснабжением: вода постоянно циркулирует в бассейнах, проходя через биофильтрацию. А в 2025 году основатель первого в Бурятии осетрового хозяйства «Наша рыба» заявил о планах по выращиванию форели, поскольку холодный климат республики идеально подходит для искусственного разведения этого вида.Самые маленькие, но не менее интересные питомцы - насекомые. В 2025 году в Улан-Удэ появилась специальная ферма муравьев, где живут в том числе насекомые, привезенные с Дальнего Востока. Заводчик даже рассматривал возможность завести ядовитых австралийских муравьев, но отказался от этой идеи, поскольку их укус может вызвать анафилактический шок, что опасно, если в доме есть дети.В том же году улицы Улан-Удэ преподнесли еще один сюрприз: обнаружен туркестанский таракан - чужеродный для Бурятии вид с блестящим панцирем. Как это юркое насекомое оказалось так далеко от естественного ареала - загадка. Вероятнее всего, оно сбежало от коллекционера экзотических видов.Ветеринары и экологи напоминают о том, что содержание экзотических животных – это большая ответственность. Многие виды требуют особых условий, специфического корма и ветеринарного ухода. Некоторые животные, как бабуин, могут быть запрещены к содержанию в домашних условиях. Кроме того, выпуск чужеродных видов в природу может нарушить экологический баланс региона. Тем не менее тенденция к разнообразию домашних питомцев в Бурятии продолжает расти, демонстрируя как любовь жителей к животному миру, так и их готовность к нестандартным решениям в выборе домашних любимцев.