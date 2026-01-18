Жители Бурятии возмущены внедрением системы чаевых

В интернете продолжают мелькать новости о том, что торговые онлайн-площадки делают ставку на внедрение системы чаевых. Желание отблагодарить сотрудника пункта выдачи за проделанную работу - дело, конечно же, благородное. Смущает только то, что один из маркетплейсов решил скорректировать принцип работы данного механизма для курьеров и операторов. Как выяснились, «благотворительность» предполагает автоматическое и безвозвратное списание чаевых с клиента, если он оставил их хотя бы раз. После первого добровольного платежа остальные будут осуществляться по умолчанию.В России, как известно, нет единого правила оставлять 10% от счета. В Бурятии же к вопросу чаевых и вовсе подходят с особым отношением. Улан-Удэ, подобно многим другим городам за пределами центральной столицы, долгое время отличался доминированием «живой» наличности - скромной благодарностью со стороны клиентов, незаметно оставленной на столике в каком-нибудь кафе. Но сегодня уже полноценные QR-коды для чаевых все чаще красуются прямо на кассах и даже на чеках.Сотрудники общепита нашего города сходятся во мнении, что у нас люди не совсем привыкли к цифровым опциям.- Часто гости, особенно старшего возраста, щедро благодарят на словах, а на деле оставляют мелочь со сдачи. Но радуемся, когда приходит молодежь или туристы: они чаще оставляют 5 - 10% через терминал. Самая большая благодарность была от гостя из Москвы, который оценил мои рассказы о бурятской кухне - оставил 30% от чека при заказе на сумму около 7000 рублей, - поделилась с нашим изданием своим опытом официантка местного ресторана Ольга.Со слов Ольги, в среднем в нормальном заведении в центре в месяц на «чаях» можно иметь от 25 000 до 40 000 рублей.- Но это не чистыми, конечно, часть всегда уходит на бар, кухню, администратору. Летом и в праздники – больше, когда туристы едут, гуляют все. А в январе, например после Нового года - мертвый сезон, еле-еле 15 000 наберешь. Все очень от заведения зависит. Где-то прописан процент с продаж, где-то общий котел, а где-то каждый сам за себя. Но если лицом не вышел и в легкую не бегаешь, то меньше 10 000 рублей - уже обидно, - утверждает опытный официант.Все зависит от типа заведения, например, в ресторане с чеком от 1500 - 2000 рублей с человека чаевые будут значительно выше, чем в столовой или кофейне. Также зависит от личного обаяния и навыков. Опытный, быстрый и приятный официант, знающий меню и винную карту, всегда заработает больше.Тем не менее по результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, каждый третий житель нашего города оставляет чаевые в кафе и ресторанах. 31% горожан всегда дают чаевые, а 40% делают это только в случае, если обслуживание было превосходным.Деньгами также благодарят таксистов, хотя и реже: 9% всегда оставляют чаевые, а 41% - иногда.Курьеров финансово радуют 44% опрошенных: 13% делают это постоянно, а 31% - при условии оперативной доставки.42% улан-удэнцев оставляют чаевые парикмахерам и мастерам салонов красоты: 17% делают это всегда, а 25% - в зависимости от качества выполненной работы.Для многих работников чаевые это не просто прибавка к зарплате, а мера признания их труда и атмосферы.- У нас не ресторан, суммы небольшие, но есть постоянные гости, которые становятся почти друзьями. Они могут оставить 50 рублей к стоимости кофе или просто купить мне круассан со словами: «Ты рассказывал, что не успел позавтракать». Это дороже любых процентов. А однажды студент, который готовился у нас к сессии, в последний день оставил конверт с деньгами и запиской: «Спасибо за ваше терпение и розетки». Это было неожиданно и очень приятно, - вспоминает улан-удэнский бармен Михаил.Но есть и обратная сторона, которая зависит от суммы, оставленной за обслуживание.- Сейчас многие думают, что чаевые уже включены в цену или что мы и так получаем много. Особенно сложно с большими компаниями, которые шумят, требуют внимания, а после длинного заказа с горой еды оставляют 100 рублей на всех. Это демотивирует. При этом иностранные туристы, особенно европейцы, оставляют чаевые исправно, даже если просто выпьют чай, - делится официант ресторана национальной кухни Дарима.Мнения посетителей ресторанов и кафе, как обычно, разделились. Если одни считают совершенной нормой оставлять чаевые как часть культуры обслуживания, то есть и мнения, что зарплату сотрудникам должен платить работодатель. И готовность оставить чаевые может возникнуть только в том случае, если было что-то действительно выдающееся.Если с чаевыми в сфере общественного питания более-менее все понятно, то попытка внедрения чаевых в обслуживании на пунктах выдачи заказов вызвала среди общественности неоднозначную реакцию.«Поблагодарите сотрудника и оставьте чаевые, если вам понравилась выдача товаров. Ему будет приятно», - именно такой текст приходит на электронную почту после получения товара с активной кнопкой.То есть при оформлении заказа пользователь, ранее оставлявший чаевые, видит уже предустановленную опцию. Чтобы избежать списания, он должен вручную отказаться от нее в течение крайне сжатого «периода охлаждения» - около 15 минут после оформления заказа. Если уложиться в этот лимит не удалось, деньги будут перечислены сотруднику автоматически, и вернуть их уже невозможно. Таким образом, однократное оставление чаевых превращается в постоянную подписку, которую нужно каждый раз сознательно отменять.Безусловно, данное изменение вызвало бурную реакцию среди клиентов. Многие считают, что это попытка обмануть и незаметно повысить цену на доставку. Пользователи активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, оставляя свои комментарии.«Это абсолютно нечестно! Чаевые - это благодарность за скорость, вежливость, помощь. А тут система вынуждает либо платить всегда, либо бежать в приложение в первые 15 минут, чтобы успеть все отключить. Я теперь просто боюсь ставить чаевые в принципе, чтобы не активировать эту «ловушку».Получается, маркетплейс сознательно создает неудобство для клиента, надеясь, что он забудет или не успеет отказаться. Вместо благодарности - принуждение. Уважение к покупателю теряется. Я, как юрист, изучаю информацию, но уверен, что 90% людей этого не заметят».«Всегда с благодарностью оставляю чаевые доставщикам, особенно в плохую погоду. Но мне важно делать это осознанно, по факту полученной услуги. Автоматическое списание лишает этот жест всякого смысла. Это уже не благодарность, а скрытый сбор».Экономический обозреватель Алексей Волков комментирует: «Это классический пример «архитектуры выбора», где платформа, используя настройки по умолчанию и ограниченное время на реакцию, мягко направляет пользователя к нужному ей экономическому решению. Цель - повысить гарантированный доход исполнителей (курьеров) за счет снижения контроля и удобства для конечного плательщика. Вопрос в этичности такого подхода, когда добровольная практика трансформируется в опцию, от которой нужно регулярно отписываться».На запрос редакции представитель маркетплейса ответил, что нововведение призвано помочь сотрудникам получать стабильное вознаграждение за свой труд, упростив процесс для постоянных клиентов, которые хотят всегда поддерживать исполнителей. Возможность отказа сохраняется.Покупателям можно порекомендовать разве что проверять корзину и способ оплаты при каждом заказе, если вы когда-либо пользовались функцией чаевых. Стоит обращать внимание на активные опции в разделе оплаты, чтобы контролировать свои финансы. Если уж есть желание оставить чаевые за хорошее обслуживание, то пусть оно будет добровольным, а не принудительным.