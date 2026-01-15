Педагоги издали пособие по изучению бурятского языка и культуры

В Республиканском центре «Бэлиг» издали «Сборник дидактических материалов по бурятскому языку и культуре». Тираж отпечатали за счет средств Госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка», его распределят по школам региона.

Авторами издания выступили отличник народного просвещения РСФСР, ветеран педагогического труда, без малого сорок лет проработавший учителем родного языка и литературы Далахайской средней школы Тункинского района Ольга Ангрускаева, кандидат педагогических наук, доцент Оксана Дареева и кандидат филологических наук Оюна Забанова.

Сборник разработали для учителей, преподающих бурятский язык учащимся 5-9 классов. В него вошли дидактические материалы, предназначенные для использования в качестве дополнительного материала при изучении разделов бурятского языка.

«В сборнике даны разноуровневые задания, заставляющие размышлять, думать, дискутировать, а также вопросы, на которые обучающиеся должны найти ответы в результате своей познавательной деятельности и небольшой исследовательской работы. Проблемный и творческий характер заданий и упражнений позволяет стимулировать интерес учащихся, формировать у них положительное отношение к изучению бурятского языка и культуры», - прокомментировали в центре «Бэлиг».

Кроме того, пособие содержит широкий круг справочно-сопроводительных материалов, познавательные, проблемные задания, упражнения творческого характера, тесты, ключи к тестам, иллюстрации.