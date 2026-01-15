В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова

В колонии-поселении № 3 в Бурятии торжественно вручили государственную награду осужденному, ранее участвовавшему в специальной военной операции.

Мужчина получил медаль Суворова. Награда была присуждена указом президента РФ за проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность.

Медаль осужденному передал начальник КП-3 Жаргал Намсараев.

«Сегодняшнее событие – свидетельство того, что закон и справедливость неразделимы. Государство помнит и чтит героизм своих защитников. Проявленные в бою доблесть, воля к победе и готовность пожертвовать собой ради товарищей заслуживают высшего признания», - сказал начальник учреждения.