Общество 15.01.2026 в 15:46

В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова

Он ранее участвовал в СВО
Текст: Карина Перова
В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова
Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии-поселении № 3 в Бурятии торжественно вручили государственную награду осужденному, ранее участвовавшему в специальной военной операции.

Мужчина получил медаль Суворова. Награда была присуждена указом президента РФ за проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность.

Медаль осужденному передал начальник КП-3 Жаргал Намсараев.

«Сегодняшнее событие – свидетельство того, что закон и справедливость неразделимы. Государство помнит и чтит героизм своих защитников. Проявленные в бою доблесть, воля к победе и готовность пожертвовать собой ради товарищей заслуживают высшего признания», - сказал начальник учреждения.

СВО осужденные медаль Суворова

