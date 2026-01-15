Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ

Столица Бурятии продолжает притягивать иностранцев. Улан-Удэ и Байкал посетил блогер Тофуриус Крейн (ник Tofurious), который в 2023 году переехал из США в Москву. Гостя впечатлил наш главный ледовый городок.

Он показал своим подписчикам фигуры и горку. А праздничное дерево и вовсе похвалил – заявил, что оно лучше, чем рождественские елки в европейских столицах и откуда он родом. Также отметил, что нигде нет мусора.

Оценил и аппарат, где можно согреть руки. «Это круто и показатель того, насколько здесь холодно», - прокомментировал американец.

Чтобы не околеть в 30-градусный мороз, мужчина одел леггинсы, зимние брюки, толстые шерстяные носки, перчатки и теплые ботинки. Собственно, ему пришлось закончить съемку, потому что у него замерзли пальцы.

