Общество 15.01.2026 в 16:22

Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ

По городу прогулялся блогер Тофуриус Крейн (Tofurious)
A- A+
Текст: Карина Перова
Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ
Фото: соцсети

Столица Бурятии продолжает притягивать иностранцев. Улан-Удэ и Байкал посетил блогер Тофуриус Крейн (ник Tofurious), который в 2023 году переехал из США в Москву. Гостя впечатлил наш главный ледовый городок.

Он показал своим подписчикам фигуры и горку. А праздничное дерево и вовсе похвалил – заявил, что оно лучше, чем рождественские елки в европейских столицах и откуда он родом. Также отметил, что нигде нет мусора.

Оценил и аппарат, где можно согреть руки. «Это круто и показатель того, насколько здесь холодно», - прокомментировал американец.

Чтобы не околеть в 30-градусный мороз, мужчина одел леггинсы, зимние брюки, толстые шерстяные носки, перчатки и теплые ботинки. Собственно, ему пришлось закончить съемку, потому что у него замерзли пальцы.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Улан-Удэ побывал британский блогер Willeggerton (Уилл Эггертон). Он приезжал в августе прошлого года.

Теги
блогер Тофуриус Крейн Tofurious

Все новости

В Бурятии бывшего министра тяготит приговор
15.01.2026 в 16:56
Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу
15.01.2026 в 16:51
Жительницу района Бурятии обокрали в коридорах столичной больницы
15.01.2026 в 16:49
Американец расхвалил ледовый городок в Улан-Удэ
15.01.2026 в 16:22
В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова
15.01.2026 в 15:46
Педагоги издали пособие по изучению бурятского языка и культуры
15.01.2026 в 15:26
В Улан-Удэ 11-летний мальчик угодил под колеса «Субару»
15.01.2026 в 15:08
Детскую поликлинику в районе Бурятии поедает плесень
15.01.2026 в 14:23
На экс-начальника УКСа Бурятии завели еще одну «уголовку»
15.01.2026 в 13:54
В Улан-Удэ задержали двух жителей Хабаровского края с белым порошком
15.01.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу
Дорогу проложили на протоке Степная
15.01.2026 в 16:51
Жительницу района Бурятии обокрали в коридорах столичной больницы
Женщина ненадолго оставила сумку и осталась без имущества
15.01.2026 в 16:49
В бурятской колонии осужденному вручили медаль Суворова
Он ранее участвовал в СВО
15.01.2026 в 15:46
Педагоги издали пособие по изучению бурятского языка и культуры
В сборнике даны разноуровневые задания и материалы
15.01.2026 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru