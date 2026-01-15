Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу

В Улан-Удэ в районе СНТ «Сибиряк» выявили несанкционированную ледовую переправу на протоке Степная. На стихийную дорогу наткнулись сотрудники поисково‑спасательной службы во время патрулирования.

Специалисты уже заблокировали эту переправу и установили на месте запрещающий знак.

Горожан просят пользоваться разрешенными переправами, которые проходят регулярный контроль прочности льда.