Общество 15.01.2026 в 16:51
Улан-удэнцы устроили стихийную ледовую переправу
Дорогу проложили на протоке Степная
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в районе СНТ «Сибиряк» выявили несанкционированную ледовую переправу на протоке Степная. На стихийную дорогу наткнулись сотрудники поисково‑спасательной службы во время патрулирования.
Специалисты уже заблокировали эту переправу и установили на месте запрещающий знак.
Горожан просят пользоваться разрешенными переправами, которые проходят регулярный контроль прочности льда.
Тегистихийная переправа