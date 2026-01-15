Жительницу района Бурятии обокрали в коридорах столичной больницы

32-летнюю жительницу Еравнинского района, приехавшую в Улан-Удэ проверить здоровье, обокрали в одной из центральных больниц города. Сумку, оставленную ненадолго без присмотра, забрал мимо проходящий житель Кабанского района. Женщина обратилась в полицию столицы, оценив сумму причиненного ущерба в восемь тысяч рублей.

- Заявительница рассказала правоохранителям, что в дамской сумке были документы, беспроводные наушники и зарядное устройство. Вскоре оперативниками уголовного розыска был задержан подозреваемый – 52-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Кабанского района. Находясь в коридоре лечебного учреждения, он увидел сумку, оставленную на скамье без присмотра, и мимоходом забрал ее, - рассказали в полиции республики.

Сумку он выбросил неподалеку, а наушники и зарядное устройство продал за бесценок прохожим на улице, выручив 800 рублей. На вырученные деньги купил спиртное и билет на автобус до Кабанского района. Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik