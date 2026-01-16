Сухая пятидневка ударила по алкоголизации Бурятии

В республике продолжается анализ итогов пяти дней, свободных от продажи алкоголя, выведенных правительством Бурятии с 4 по 8 января. По данным Республиканского наркодиспансера, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно к ним обратилось 100 человек, 75 из них госпитализировали. В их числе 62 мужчины (82,6%) и 13 женщин (17,4%).Пациентов, госпитализированных с психотическими расстройствами, всего было 13 (17,3%), и все с алкогольным галлюцинозом (10 мужчин и 3 женщины). Пациентов с психозом, связанным с употреблением психоактивных веществ, в 2026 году не было, также как и в 2025-м.Сравнивая начало этого года с январскими каникулами 2025 года, медики отмечают снижение поступления больных на 6,3% (в 2025 году поступило 80 человек). Однако число пациентов, госпитализированных с психотическими расстройствами (алкогольный галлюциноз), увеличилось на 18,2% (в 2025 году их было 11 человек). Следует отметить, что именно данное заболевание является индикатором алкоголизации населения.