На Бурятию надвигаются крещенские морозы
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ минус 33, в Багдарине минус 43

В столице Бурятии рабочий день начался с минус 33 градусов по Цельсию (в 8 часов утра). Правда, автоматическая метеостанция показывала на этот же час минус 32. 

На севере республике холоднее. В Багдарине температура составляла минус 43, в Уаките 39 мороза, в Уояне минус 41. В Курумкане было минус 38, а в Таксимо 36 градусов ниже ноля. Тоже в 8 часов утра. Об этом сообщил Бурятский Гидрометцентр. 

Зато у Байкала в Бурятии теплее. Город Бабушкин пошел на работу при минус 20. В курортном Горячинске минус 24, т. е. можно неплохо жить. В Кабанске, чье название очень веселит приезжих москвичей, минус 26. Но на севере озера в Нижнеангарске сегодня в 8 утра отмечено 29 градусов мороза. 

Что касается Иркутской области, в Иркутске в этот же час было минус 34,2 градуса, о чем говорит Иркутский Гидрометцентр. В Ангарске минус 40,9. В Байкальске на юге Байкала минус 22,6. В административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа в 8 утра - минус 39,4 градуса. В столице Забкрая Чите сейчас 27,59 ниже ноля. В Агинском минус 28,73, ветра нет. Об этом сообщил забайкальский Гидрометцентр.

Фото: Номер один

