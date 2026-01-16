Байкал пока не покрылся льдом полностью

Ожидания, что в середине января озеро целиком будет подо льдом, не оправдались Ледостав на главном озере Бурятии - озере Байкал - еще неполный.

Так, по сообщению Иркутского гидрометцентра, неполный ледостав наблюдается у села Турка, у города Бабушкина, у поселка Нижнеангарск. Ледообразование продолжается. "В южной части озера местами отмечаются ледяные поля, битый и блинчатый лед, "сало", забереги, ледяная "каша", - констатируют синоптики на фоне усиливающихся морозов. Однако, к примеру, в районе поселка Хужир уже есть установившийся ледостав.

Фото: Номер один