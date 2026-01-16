Жители Бурятии жалуются на плохое качество интернета между Улан-Удэ и Иркутском

Тысячи автомобилистов и пассажиров поездов столкнулись 15 января с сильнейшим падением скоростей мобильного интернета на федеральной трассе «Байкал» и железной дороге.«Интернет начал «тупить» уже на выезде из Улан-Удэ и так и не восстановился на всём протяжении до Иркутска. Причем даже на железнодорожных станциях и небольших городах и поселках, везде он провисал. Невозможно было загрузить карту, получить справку и очень плохая была сотовая связь», - жалуются пассажиры в соцсетях.