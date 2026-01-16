Две улан-удэнки вынесли продукты из магазина, не оплатив их на кассе

Две жительницы Улан-Удэ накануне оказались в полиции за кражу продуктов в магазинах Железнодорожного района. Одна из них оплатила товар лишь частично, а вторая и вовсе прошла с полной сумкой мимо кассы.

Первая кража произошла 11 января.

- 29-летняя местная жительница набрала продукты и, оплатив на кассе лишь часть товаров, покинула магазин. Недостача была выявлена в ходе проверки. При изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Общий ущерб составил более 5,6 тысячи рублей, - рассказали в полиции республики.

Кража еще в одном магазине произошла 13 января.

- 42-летняя женщина сложила продукты в рюкзак и направилась к выходу, не оплатив товар. Это заметила другая покупательница и сообщила об этом продавцам. После того как посетительница вышла на улицу, за ней последовал работник магазина, который остановил женщину и сопроводил обратно в помещение до прибытия полиции. При просмотре записей видеонаблюдения установлено, что товары были спрятаны с целью их тайного выноса. Сумма причинённого ущерба составила почти 3,5 тысячи рублей, - добавили в МВД.

Фото: полиция РБ