В Бурятии экс-глава Новокижингинска незаконно обеспечил квартирами трех женщин

В Бурятии перед судом предстанет бывший глава МО «Новокижингинск». Его обвиняют в трех эпизодах превышения должностных полномочий.

По данным следствия, в июне-июле 2023 года экс-чиновник незаконно распорядился тремя благоустроенными квартирами общей площадью 153,9 кв. м., находившимися в муниципальной собственности. Путем неправомерного подписания договоров о приватизации он передал эти жилища в личную собственность двум подчиненным работницам администрации и одной знакомой местной жительнице.

«Указанные дома спустя непродолжительное время были признаны аварийными, а расселяемые из них граждане получили право требования компенсации за свои жилые помещения. Таким образом, своими действиями обвиняемый причинил ущерб казне муниципального образования на общую сумму более 1,2 млн рублей», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

По исковым заявлениям прокуратуры, квартиры вернули в муниципальную собственность, добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-главе поселения «светит» наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.