Занятия второй смены в Улан-Удэ не отменяются, так как температура воздуха составляет сейчас -31 градус, сообщили в Комитете по образованию. Информация о температуре использована с официального сайта Гидрометцентра 16 января на 11:02.

- Между тем, родители могут самостоятельно принимать решение, пойдет ли ребенок в школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от дома с обязательным информированием классного руководителя. Пропущенные из-за погодных условий уроки, не считаются пропусками по неуважительной причине, - рассказали в образовательном ведомстве.

Напомним, что с утра сегодня малыши с 1 по 4 класс не учились из-за весьма морозной погоды. Утром на термометре было -34 градуса.

Фото: freepik