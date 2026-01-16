Общество 16.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни
Вандалы «постарались» на нескольких участках
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев проверил состояние тропы здоровья в 100-х кварталах.
Во время проверки выявили ряд недостатков, требующих оперативного устранения. В частности, зафиксированы сломанные поручни на отдельных участках тропы.
«Ответственным лицам дано поручение в кратчайшие сроки организовать ремонтные работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей, использующих тропу для активного отдыха», - прокомментировали в администрации.
Тегитропа здоровья вандалы