В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни

В Улан-Удэ руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев проверил состояние тропы здоровья в 100-х кварталах.

Во время проверки выявили ряд недостатков, требующих оперативного устранения. В частности, зафиксированы сломанные поручни на отдельных участках тропы.

«Ответственным лицам дано поручение в кратчайшие сроки организовать ремонтные работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей, использующих тропу для активного отдыха», - прокомментировали в администрации.