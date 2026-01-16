Общество 16.01.2026 в 11:15

В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни

Вандалы «постарались» на нескольких участках
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни
Фото: администрация Октябрьского района

В Улан-Удэ руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев проверил состояние тропы здоровья в 100-х кварталах.

Во время проверки выявили ряд недостатков, требующих оперативного устранения. В частности, зафиксированы сломанные поручни на отдельных участках тропы.

«Ответственным лицам дано поручение в кратчайшие сроки организовать ремонтные работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей, использующих тропу для активного отдыха», - прокомментировали в администрации.

Теги
тропа здоровья вандалы

Все новости

В Бурятии новый НДС разогнал цены на огурцы и помидоры
16.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни
16.01.2026 в 11:15
Занятия второй смены в Улан-Удэ не отменяются
16.01.2026 в 11:10
В Бурятии экс-глава Новокижингинска незаконно обеспечил квартирами трех женщин
16.01.2026 в 10:49
Улан-удэнец расколотил дверь и витрину киосков с телефонами
16.01.2026 в 10:25
Две улан-удэнки вынесли продукты из магазина, не оплатив их на кассе
16.01.2026 в 10:12
Налоговый вычет за обучение
16.01.2026 в 10:12
В Бурятии свора собак налетела на 8-летнюю девочку
16.01.2026 в 10:05
Жители Бурятии жалуются на плохое качество интернета между Улан-Удэ и Иркутском
16.01.2026 в 09:55
Экс-спикер Хурала Бурятии обжаловал приговор
16.01.2026 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В Бурятии новый НДС разогнал цены на огурцы и помидоры
Инфляция за новогодние праздники в два раза превысила прошлогодний результат
16.01.2026 в 11:15
Занятия второй смены в Улан-Удэ не отменяются
Температура воздуха составляет -31 градус
16.01.2026 в 11:10
В Бурятии экс-глава Новокижингинска незаконно обеспечил квартирами трех женщин
После жилье признали аварийным, и новые владелицы планировали получить компенсацию
16.01.2026 в 10:49
Две улан-удэнки вынесли продукты из магазина, не оплатив их на кассе
Сумма краденого составила 10 тысяч рублей
16.01.2026 в 10:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru