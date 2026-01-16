Общество 16.01.2026 в 11:15

В Бурятии новый НДС разогнал цены на огурцы и помидоры

Инфляция за новогодние праздники в два раза превысила прошлогодний результат
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
За первые 12 дней января 2026 года инфляция в России составила 1,26%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Росстат. Это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, и даже больше, чем за весь прошлогодний январь.

Резкий рост отмечен в категории плодоовощной продукции — в среднем на 7,9%. В Улан-Удэ, например, сильнее всего подорожали огурцы (+21%) - до 300-350 рублей, помидоры (+13%) - до 350 рублей, картофель (+5,8%). Среди других продовольственных товаров выросли цены на водку (+4,2%), свинину (+0,9%), говядину, мороженую рыбу и яйца (+0,7%).

Дизельное топливо подорожало на 1,3%, бензин — на 1,2%. Иностранные автомобили стали дороже на 1,5%, отечественные — на 1,3%. При этом смартфоны и телевизоры подешевели на 1%.

Также подорожали поездки на отдых на Черноморское побережье России (+8,6%) и в ОАЭ (+1,6%). Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась в среднем на 1,1–1,5%. 

Напомним, с 1 января 2026 года в России НДС повысился с 20% до 22%. Для социально значимых товаров НДС остался на прежнем уровне. Это небольшой ассортимент продуктов питания (хлеб, молоко и др.), лекарства и медицинская продукция, детские товары, периодическая печать, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Добавим, что речь идёт только об официальных цифрах Росстата, который считает инфляцию нередко удивительно позитивным образом. Однако реальная инфляция может быть выше.
Теги
рост цен

