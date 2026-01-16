Крупный хищник охотится на маленьких птиц в районе Бурятии

В Бурятии житель поселка Аршан обратился в Тункинский нацпарк с вопросом о птице, замеченной у кормушки: «Это балобан? Охотился на наших птичек около кормушки». Сотрудники научного отдела парка быстро идентифицировали птицу – это оказался молодой ястреб-тетеревятник.

- Тетеревятник – довольно крупный хищник, превосходящий ворону по размеру примерно в два раза. Самки заметно крупнее самцов. Окраска взрослых особей характеризуется серым верхом и светлым низом с поперечными полосами. У молодых птиц на светлом фоне присутствуют продольные пестрины и охристые оттенки, - рассказали в Тункинском нацпарке.

В рацион тетеревятника в основном входят мелкие птицы, но он также способен охотиться на птиц среднего размера, таких как вороны, рябчики и утки. Кроме того, в его меню могут присутствовать грызуны и молодые зайцы.

- В нашем парке это обычный, хотя и малозаметный вид хищных птиц. Благодарим автора вопроса за бдительность и предоставленную фотографию. Такие наблюдения помогают сотрудникам парка лучше изучать и понимать жизнь дикой природы, добавили в нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк