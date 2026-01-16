Общество 16.01.2026 в 12:09

В Бурятии проверили 24 крещенские купели

Пробы воды отобрали сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии
Текст: Карина Перова
В Бурятии проверили 24 крещенские купели
Фото: freepik.com

В Управлении Роспотребнадзора по Бурятии в преддверии Крещения организовали лабораторный контроль в местах, где планируют организовать купели и освятить воду.  

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели из 24 прорубей на 19 водоемах (р. Брянка, оз. Байкал, р. Муя, ручей Безымянный, о. Гусиное, р. Убукунка, р. Баргузин, р. Итанца, оз. Сосновое, р. Снежная, р. Вилюйка, р. Поперечная, р. Иркут, р. Кыренка, р. Зун-Мурино, р. Чикой, р. Джида, р. Уда, р. Селенга).

Проведенные исследования показали, что отобранные из 22 прорубей пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Результаты по еще двум купелям будут известны сегодня, 16 января.

«Также в профилактических целях на санитарно-химические и микробиологические показатели отобраны пробы воды, используемой в питьевых целях в качестве освященной, в 50 контрольных точках, по результатам исследований которых вода безопасна в эпидемиологическом отношении», - добавили в надзорном ведомстве.

Жителей призывают при совершении крещенского омовения выбирать только оборудованные для этого места. Ранее «Номер один» сообщал о правилах безопасного купания в Крещение.

Добавим, что купель в Улан-Удэ в этом году снова расположится на улице Широких-Полянского, 3 (возле кафе «Баран на корове»).


