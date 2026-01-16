Общество 16.01.2026 в 12:19

В Улан-Удэ из леса вышла дикая лиса

Животное заметили в сотых кварталах
Текст: Елена Кокорина
В сотых кварталах накануне заметили дикую лису. На видео ее засняли местные жители.

В телеграмм-канале «Улановка 2.0» уточнили, что дикое животное бегало в районе 110-го и 112-го кварталов.

- Животное в стрессе и боится людей. Просьба при встрече не подходить и не кормить животное, чтобы не сделать хуже. Предупредите детей, что дикое животное — это не домашний пёс, трогать его нельзя, - пишут в ТГ.

Теги
лиса

В Улан-Удэ из леса вышла дикая лиса
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

