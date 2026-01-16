Сибиряки позвонили Деду Морозу свыше 32 тысяч раз

«Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. В течение десяти предпраздничных дней сибиряки позвонили главному волшебнику страны свыше 32 тыс. раз. В целом по России эта цифра достигла 242 тыс.Единственный официальный канал связи с волшебником в 2025 году открылся уже в четвертый раз. Акция проводится совместно с Тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области — резиденцией Всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге.«Горячая линия Деда Мороза стала символом предновогоднего волшебства, теплой и доброй традицией, которую с радостью поддерживают жители всех регионов Сибири. В этом году чаще всего звонки поступали из Новосибирской и Иркутской областей, а также из Алтая, Кузбасса и Красноярского края», - рассказал, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.Дети разгадывали новогодние загадки, рассказывали о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставляли пожелания Деду Морозу и Снегурочке. Например, четырехлетняя Инна из Читы попросила обувь для самбо и ролики, а 14-летний Мэргэн из Улан-Удэ — сразу два смартфона последней модели.Звонки на горячей линии принимают голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать любую речь, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.