В Бурятии определены места для крещенских купаний

На территории республики откроют 22 купальни
Текст: Елена Кокорина
19 января, в Крещение, в Бурятии планируется открыть 22 купальни и 25 мест заборов освященной воды. Купели будут работать с 22.00 часов 18 января по 18.00 часов 19 января, после чего будут проведены работы по их блокировке. На местах будут действовать 23 пункта обогрева людей.

- В местах оборудованных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов госинспекции по маломерным судам МЧС России, полиции, медработников и представителей органов МСУ, - сообщили в МЧС республики.

Перед окунанием в прорубь местных жителей просят соблюдать основные правила безопасности, оценивать свои возможности и состояние здоровья.
- Разогрейте тело, сделав разминку. Не пейте алкоголь перед заходом в воду. Наденьте удобную, нескользкую и легкоснимаемую обувь. Не ныряйте в купель вперед головой, окунаться лучше всего по шею. Не находитесь в купели более одной минуты во избежание переохлаждения организма, а
после купания разотрись полотенцем. Наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай. Не оставляйте детей без присмотра, - добавили в ведомстве.

В местах организации купели запрещается выходить на лед большими группами и выезжать на лед на автотранспорте.

Список предварительных мест организации купелей:

г. Улан-Удэ, р. Уда, район ул. Широких Полянского 3, рядом с кафе «Баран на корове» - 2.

Прибайкальский район, с. Троицкое, р. Селенга – 2.

Заиграевский район, п. Заиграево, р-н Моста, р. Брянка.

Селенгинский район, у. Тохой, р. Убукунка, местность «Плодопитомник».

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, оз. Гусиное, ул. Островского, 37.

Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка».

Джидинский район, с. Петропавловка, протока р. Джида.

Кабанский район, с. Селенгинск, р. Поперечная, район Лыжной базы.

Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал.

Тункинский район, с. Монды, р. Иркут.

Тункинский район, с. Кырен, р. Кыренка.

Тункинский район, с. Зун-Мурино, р. Зун-Мурино.

Еравнинский район, оз. Сосновое, с. Сосново-Озерское.

г. Северобайкальск, оз. Байкал, порт.

Муйский район, оз. Безымянное.

Прибайкальский район, с. Горячинск, оз. Байкал, в районе пляжа.

Прибайкальский район, с. Зырянск, р. Итанца.

Баргузинский район, с. Баргузин, местность Церковь, р, Баргузин.

Курумканский район, с. Курумкан, местность Гутарка, р. Баргузин.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

