Общество 16.01.2026 в 13:00

В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей

Программа «Земский учитель» в 2025 году выполнила план по всем регионам России
Текст: Иван Иванов
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства РФ
В России успешно завершился конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель» по 2025 году. Как сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, все 599 вакансий в 79 субъектах страны заняты, а педагоги получили единовременные выплаты. Первые 260 учителей, заключивших договоры, начали работать в сельских школах ещё 1 сентября.

«По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей, — отметил Дмитрий Чернышенко. — В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое – до 1 216 вакансий и более 1,18 млрд рублей. Благодарю всех земских учителей за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой».

Основная мера поддержки для участников программы — единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Для педагогов, которые отправляются работать в регионы Дальневосточного федерального округа, к которым относится и Бурятия, а также в новые территории, эта сумма составляет 2 млн рублей. Средства можно направить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий.

Как рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, программа, начавшаяся в республике в 2020 году, будет продолжена до 2030 года уже в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». 

«B 2025 гoдy в paйoны pecпyблики пpиexaлo жить и paбoтaть 19 yчитeлeй, вceгo c 2020 пo 2024 гoды тpyдoycтpoeнo в ceльcкиx oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx 118 пeдaгoгoв», — пояснил министр. 

Таким образом, программа «Земский учитель» остаётся ключевым инструментом для обеспечения педагогическими кадрами школ в малых городах и сёлах Бурятии.
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
16.01.2026 в 13:00
«Сына мне никто не вернет»
16.01.2026 в 12:55
В Бурятии определены места для крещенских купаний
16.01.2026 в 12:55
Сибиряки позвонили Деду Морозу свыше 32 тысяч раз
16.01.2026 в 12:38
В Бурятии пересмотрят уголовное дело чиновника, который избежал наказания
16.01.2026 в 12:27
В Улан-Удэ из леса вышла дикая лиса
16.01.2026 в 12:19
В Бурятии проверили 24 крещенские купели
16.01.2026 в 12:09
Крупный хищник охотится на маленьких птиц в районе Бурятии
16.01.2026 в 11:58
В Бурятии новый НДС разогнал цены на огурцы и помидоры
16.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ на тропе здоровья в «сотых» вырвали поручни
16.01.2026 в 11:15
