В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей

В России успешно завершился конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель» по 2025 году. Как сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, все 599 вакансий в 79 субъектах страны заняты, а педагоги получили единовременные выплаты. Первые 260 учителей, заключивших договоры, начали работать в сельских школах ещё 1 сентября.«По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей, — отметил Дмитрий Чернышенко. — В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое – до 1 216 вакансий и более 1,18 млрд рублей. Благодарю всех земских учителей за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой».Основная мера поддержки для участников программы — единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Для педагогов, которые отправляются работать в регионы Дальневосточного федерального округа, к которым относится и Бурятия, а также в новые территории, эта сумма составляет 2 млн рублей. Средства можно направить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий.Как рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, программа, начавшаяся в республике в 2020 году, будет продолжена до 2030 года уже в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».«B 2025 гoдy в paйoны pecпyблики пpиexaлo жить и paбoтaть 19 yчитeлeй, вceгo c 2020 пo 2024 гoды тpyдoycтpoeнo в ceльcкиx oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx 118 пeдaгoгoв», — пояснил министр.Таким образом, программа «Земский учитель» остаётся ключевым инструментом для обеспечения педагогическими кадрами школ в малых городах и сёлах Бурятии.