Работница сельского хозяйства из Бурятии отметила вековой юбилей

В Бурятии продолжают чествовать долгожителей. 10 января свой столетний юбилей отмечала труженица тыла, ветеран труда из Баргузинского района Самбилова Сырма Доржиевна, рассказали в Минсоцзащиты региона. Она родилась в местности Мухулта в семье зажиточного деда. Была старшей дочерью среди троих детей.

«Нашу семью раскулачили и выселили в деревню Алга. Было страшное, тяжелое время. В годы войны подростком работала в Алгинском совхозе, пасла овец, с женщинами убирали рожь, вязали снопы. Приходилось ходить по деревням, подрабатывать, что называется за кусок хлеба. Училась я хорошо, на деревне считалась грамотной, когда возили зерно в амбар, вела учет, составляла отчеты. Трудилась, не жалея сил, под девизом «Все для фронта, все для Победы». Отец погиб на фронте», - вспоминает женщина.

В послевоенные годы Сырма Доржиевна трудилась животноводом, а также мастером, учетчиком по надою молока и заведующей молочно-товарной фермой. Четыре раза она удостаивалась чести представлять нашу республику на ВДНХ.

У юбиляра трое детей, шесть внуков и одиннадцать правнуков.