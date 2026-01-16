В Монголии старшеклассников будут поить бесплатным молоком

С 26 января в Монголии стартует программа «Молочный иммунитет», направленная на обеспечение детей молочными продуктами в общеобразовательных школах. В рамках программы 189 тысячи учащихся 1–5 классов Улан-Батора будут получать молоко три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. В 2027 году программа будет расширена: в неё включат учащихся 1–12 классов, сообщает агентство «Монцамэ».Программа реализуется в сотрудничестве с местными молочными производителями. В рамках подготовки к её запуску мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар и представители городской администрации провели рабочую встречу с руководством молочного завода компании «Милко» (входит в группу TECO), посетив производственные мощности предприятия.«Глава государства инициировал национальную инициативу - продовольственную революцию, с целью обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания населения по всей стране. Планируется увеличить частоту выдачи молока с трёх до пяти дней в неделю. Кроме того, рассматриваются меры по обеспечению молоком старшеклассников, в том числе через выдачу специальных купонов для приобретения молока в школьных кафе и установку автоматов с горячим молоком в коридорах школ. Это позволит детям получать продукт в удобное для них время, а производителям - эффективно пополнять оборудование. В перспективе будет проведён анализ влияния программы на физическое развитие детей в возрасте от 2 до 5 лет», - рассказал на встрече мэр столицы Х. Нямбаатар.Сейчас под Улан-Батором завершается строительство нового молочного завода площадью 45 000 кв. м на территории 13 гектаров. Пуск объекта запланирован на весну 2026 года.