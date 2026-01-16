Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом

В Бурятии Кяхтинский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины. Его признали виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

Будучи пьяным, он взял в правую руку нож с деревянной рукоятью оранжевого цвета и пошел с ним на помощника участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН и инспектора ГОАН, которые были при исполнении.

Его поведение правоохранители восприняли как реальную угрозу применения насилия. Как говорится в материалах дела, «своими действиями гражданин причинил сотрудникам полиции моральный вред и нравственные страдания».

В судебном заседании вину сельчанин признал полностью, в содеянном раскаялся.

Путем полного присоединения неотбытой части дополнительного вида наказания суд окончательно назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком 2 года 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 8 месяцев и 8 дней.