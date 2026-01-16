Общество 16.01.2026 в 15:22

Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом

Мужчина предстал перед судом
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
Фото: loon.site

В Бурятии Кяхтинский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины. Его признали виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

Будучи пьяным, он взял в правую руку нож с деревянной рукоятью оранжевого цвета и пошел с ним на помощника участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН и инспектора ГОАН, которые были при исполнении.

Его поведение правоохранители восприняли как реальную угрозу применения насилия. Как говорится в материалах дела, «своими действиями гражданин причинил сотрудникам полиции моральный вред и нравственные страдания».

В судебном заседании вину сельчанин признал полностью, в содеянном раскаялся.

Путем полного присоединения неотбытой части дополнительного вида наказания суд окончательно назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком 2 года 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 8 месяцев и 8 дней.

Теги
суд приговор

Все новости

Житель Бурятии в один день совершил две кражи
16.01.2026 в 15:41
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
16.01.2026 в 15:34
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
16.01.2026 в 15:22
В Бурятии мать пятерых детей пошла на преступление из-за нищенской зарплаты
16.01.2026 в 14:58
В Монголии старшеклассников будут поить бесплатным молоком
16.01.2026 в 14:51
Работница сельского хозяйства из Бурятии отметила вековой юбилей
16.01.2026 в 14:47
Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь спасти технику из горящего гаража
16.01.2026 в 13:22
В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией 
16.01.2026 в 13:05
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
16.01.2026 в 13:00
«Сына мне никто не вернет»
16.01.2026 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Житель Бурятии в один день совершил две кражи
В больнице он украл телефон, а в магазине – продукты
16.01.2026 в 15:41
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
Школьница получила ушибы и гематомы
16.01.2026 в 15:34
В Монголии старшеклассников будут поить бесплатным молоком
Для этого под Улан-Батором достраивают гигантский молочный завод
16.01.2026 в 14:51
Работница сельского хозяйства из Бурятии отметила вековой юбилей
Круглую дату отпраздновала Самбилова Сырма Доржиевна
16.01.2026 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru