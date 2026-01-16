Общество 16.01.2026 в 15:41

Житель Бурятии в один день совершил две кражи

В больнице он украл телефон, а в магазине – продукты
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии полицейскими раскрыты две кражи, совершённые местным жителем в один день. Сначала он украл телефон в больнице, в которой навещал знакомого, а вечером того же дня обобрал продуктовый магазин.

- 42‑летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, пришёл в больницу навестить знакомых и у одного из пациентов, который ненадолго вышел из палаты, украл телефон, стоимостью около 6 тысяч рублей. Похищенное намеревался продать, - рассказали в полиции республики.

Вечером того же дня он совершил еще одну кражу.

- Мужчина зашёл в ТЦ с пустыми пакетами и сложил в них продукты питания. Часть товара он вынес из помещения, после чего вернулся и повторно наполнил пакеты. С ними он направился в другой магазин и оставил их в тамбуре, пройдя внутрь. Бесхозные пакеты заметили сотрудники полиции, находившиеся поблизости, установили их владельца, который признался в хищении, - добавили в полиции.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий полицейскими также была установлена причастность задержанного к ранее совершённой краже мобильного телефона в больнице. Возбуждены уголовные дела по статье «кража». Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

