Сыпь на коже жительницы Бурятии оказалась раком

В Бурятии врачи Тункинской центральной районной больницы спасли женщину, выявив у нее рак по сыпи на коже.

В ноябре 2025 года пациентка во время выездного осмотра в селе Тунка обратилась к дерматологу Виктории Шожоевой. Она пожаловалась на кожное высыпание, которое появлялось в течение нескольких месяцев.

Благодаря внимательному осмотру и профессиональному подходу женщине выставили предварительный диагноз – рак кожи I стадии – и выдали направление в онкодиспансер Иркутска. В медучреждении диагноз подтвердился, и уже в декабре 2025 года была проведена необходимая операция. Все прошло успешно – женщина выздоровела. Она поблагодарила тункинских врачей за неравнодушие, умение видеть самое главное и оперативные действия.

«Благодаря вашему профессионализму и заботе у меня появилась надежда и шанс на спокойную жизнь. Спасибо, что ездите, приходите, обследуете и наблюдаете нас в труднодоступных местах – это бесценно», - написала сельчанка.